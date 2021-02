Jongeman zet eigen ontvoering in scene omdat hij niet wilde werken

Een jongeman heeft wel een extreme manier bedacht om niet te kunnen werken. De 19-jarige Brandon Soules uit California, VS, zette zijn eigen ontvoering in scene.



Een foto die de politie heeft gepubliceerd op Facebook gaat nu viraal.



Brandon had aan de politie verklaard dat twee mannen hem hadden ontvoerd, gekneveld en bewusteloos geslagen, schrijft NDTV.



Vanwege vele inconsistenties in zijn verhaal viel hij door de mand en gaf uiteindelijk toe dat hij het verhaal had verzonnen, omdat hij niet naar het werk wilde.



Brandon werkt niet meer voor The Tire Factory, omdat hij op staande voet werd ontslagen.

Reacties

28-02-2021 14:24:47 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.444

OTindex: 20.023

je kjnt je natuurlijk gewoon ziek melden?

28-02-2021 15:03:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.565

OTindex: 83.334

Quote:

Brandon werkt niet meer voor The Tire Factory, omdat hij op staande voet werd ontslagen.



Wat zal hij blij zijn, hij hoeft niet meer naar zijn werk! 😁 Wat zal hij blij zijn, hij hoeft niet meer naar zijn werk! 😁

28-02-2021 15:13:58 Buick

Erelid

WMRindex: 904

OTindex: 197

Wnplts: amsterdam

@Mamsie , hij hoeft nergens meer te werken, zijn naam en foto staan op internet, dus als een werkgever even op internet kijkt dan hoeven ze hem al niet.

28-02-2021 15:52:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.305

OTindex: 36.602

dat heeft hij dus slim aangepakt

