28-02-2021 08:55:39

Quote:

De meeste autostrades in Hong Kong hebben een snelheidslimiet van 80 km/u, en op de oudere snelwegen is dat zelfs maar 70 km/u.

dan heeft het weinig zin om een 'supercar' te kopen.Als ik aan Hong Kong denk, denk ik sowieso aan een dichtbevolkte stad, niet aan snelwegen waar je lekker op kunt racen.