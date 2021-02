200 doodskisten vallen in zee na aardverschuiving in Italië

Ongeveer 200 doodskisten zijn in de Ligurische Zee gevallen nadat delen van een Italiaanse begraafplaats door een aardverschuiving zijn ingestort.Het incident vond maandag omstreeks 15 uur plaats op de kliffen van het Italiaanse Camogli, een badplaats op zo’n 20 kilometer ten oosten van Genua. De Italiaanse brandweer heeft bevestigd dat er niemand gewond is geraakt bij de aardverschuiving.Twee kapellen zijn echter verwoest en ongeveer 200 doodskisten zijn van de klif gedonderd. De autoriteiten zijn sinds maandag ter plekke met boten om de kisten te bergen. Het waren werknemers van de begraafplaats, die bezig waren met de restauratie van enkele graven, die maandag als eersten alarm sloegen.Zoektocht nog aan de gangOp video’s die gedeeld zijn op sociale media is te zien hoe de grond begint te trillen en hoe een deel van begraafplaats in de zee valt. Sommige inwoners van Camogli melden dat ze de aardverschuiving vanuit hun huizen konden horen en sommigen onder hen renden richting het kerkhof toen ze een deel van de klif in de zee hoorden vallen.‘De zoektocht naar de menselijke resten die door het ongeval zijn getroffen, is nog steeds aan de gang’, aldus burgemeester Francesco Olivari, die waarschuwde dat sommige doodskisten nog onder het puin bedolven kunnen liggen.Vijf van de tien kisten die uit zee zijn geborgen, zijn volgens Olivari al geïdentificeerd. Een twintigtal mensen verzamelden zich voor het stadhuis om meer te weten te komen over de stoffelijke resten van hun dierbaren.‘Vanaf morgen zullen we iedereen één voor één ontvangen om antwoorden proberen te geven aan degenen die getroffen zijn door deze tragedie die onze hele gemeenschap heeft getroffen’, liet het stadhuis weten in een bericht.Het openbaar ministerie in Genua heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de aardverschuiving. Lokale autoriteiten suggereren dat de kliffen onder de begraafplaats waren geërodeerd door hevige regenval en stormen in de afgelopen jaren.