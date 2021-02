Kinderen van school gestuurd wegens pikante plaatjes van mama: “Dit moest een geheim blijven!”

Crystal Jackson is haar naam. En de 44-jarige dame uit Sacramento (Verenigde Staten) is misnoegd.Niet geheel onbegrijpelijk, want haar kinderen werden namelijk van school gestuurd. Klein detail: ’t gaat om een school in een strikt katholieke gemeenschap. Enkele ouders hadden ‘ontdekt’ dat Crystal een nogal pikante bijverdienste heeft: online geld verdienen met het verkopen van sexy foto’s.De boze ouders besloten om anoniem de foto’s te tonen aan de schooldirectie én aan de lokale bisschop. ’t Duurde even, maar uiteindelijk kreeg Crystal toch een bericht van de school. “Jouw duidelijke zoektocht naar vergaande controverse om jouw website voor volwassenen te ondersteunen, staat haaks op wat we hopen mee te geven aan onze studenten. Daarom laten we je weten dat je een andere school voor jouw kinderen moet zoeken en dat je verder geen contact meer mag hebben met onze school”, klonk de duidelijke boodschap.Crystal laat weten dat het allemaal begon toen ze pikante foto’s deelde op Reddit. Dit puur om de relatie met haar man, die haar ook volledig steunt, wat spannender te maken. Maar Crystal werd al snel bijzonder populair op Reddit en besloot om, met die internetfaam in het achterhoofd, een ‘OnlyFans’-pagina te openen. Daar kunnen mensen dan betalen om erg gewaagde beelden te zien. Geen slechte zaak voor de vrouw, want ze verdient er omgerekend zo’n 123.432 euro mee. Maandelijks!“’t Was iets wat eigenlijk geheim (Crystal gebruikte een schuilnaam, red.) moest blijven. De andere ouders denken dat ik seks heb met die mannen (die voor haar foto’s betalen, red.) en dat is niet het geval! ’t Is gewoon een soort ‘hete partner’-fantasie”, laat ze weten. “Mijn vrouw heeft nog een vrij ‘brave’ OnlyFans-pagina. Ik denk dat anderen denken dat ze daar heuse sekstapes deelt, maar dat is zeker niet het geval”, laat Crystals man weten…De hele zaak is echter nog niet opgelost. Een lokale nieuwszender contacteerde de school, maar enige commentaar op de zaak werd geweigerd. Crystal is alleszins niet van plan om haar ‘OnlyFans’-pagina te sluiten. Ook zoekt ze naar een andere katholieke school voor haar kinderen. Toch vreest ze dat het lokale bisdom haar zoektocht zal bemoeilijken… Straf.