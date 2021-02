Boswachter pleit voor minder afvalbakken in natuurgebieden

Nieuw is het zeker niet, maar daarmee is de ergernis er niet minder om: afval in de natuur. Ook 't Roegwold ontkomt er niet aan. Boswachter Annet de Jong pleit daarom voor minder afvalbakken.

Neem de uitkijktoren bij Tetjehorn, aan de Graauwedijk ten noorden van het Schildmeer: het is er een rommeltje. Kippenboutjes, lege bierblikjes en hamburgerverpakking verraadt wat er zich heeft afgespeeld.



'Het gebeurt vaker', constateert boswachter De Jong mismoedig. Volgens haar heeft het vooral te maken met de prullenbak die op de plek staat.



'Het is goed bedoeld', zegt ze, maar het werkt vaak averechts. Want wat blijkt? 'Het is een plek waar de rommel juist terecht komt. Rommel veroorzaakt vaak rommel.'



'Mensen nemen hun afval wel mee'

Dus: plaats juist minder prullenbakken, dan krijg je minder rommel? De Jong: 'Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar gemiddeld genomen raken die prullenbakken vrij snel vol. Fatsoenlijke mensen vinden het fijn dat ze hun afval in een prullenbak kwijt kunnen, maar als die er niet staat, dan nemen ze hun afval vaak wel weer mee naar huis.'



Zodra er rommel ontstaat, moet je er snel bij zijn om de boel op te ruimen. Vogels, marterachtigen of zelfs honden en katten vinden het heerlijk om erin los te gaan.



De Jong is er ook niet tegen dat mensen zich in 't Roegwold verpozen, integendeel. 'Ik vind het heel leuk dat mensen het hier naar hun zin hebben en hier met een barbecuetje een plekje vinden. Die picknickbankjes zijn helemaal prima, daarvan zetten we er juist expres wat meer neer. Maar plaats niet meer vuilnisbakken, want dat creƫert alleen maar rommel.'



De Jong drukt mensen dan ook op het hart om even een zakje voor het afval mee te nemen. 'Ze nemen hun eten tenslotte ook mee hierheen, dan moet het ook lukken om het afval weer mee naar huis te nemen, toch?'

25-02-2021 14:16:47 Emmo

Stamgast







Schijnbaar is dat toch van alle tijden:



Laat niet als dank voor 't aangenaam verpozen

Den eigenaar van 't bos de schillen en de dozen

25-02-2021 14:52:16 Mamsie

Oudgediende











Ze laten hier als dank

voor 't aangenaam verpozen

de eigenaar van 't bos

de rotzooi die ze lozen.



Maar als er open afvalbakken staan heeft dat geen nut. Het daar wonende gedierte gaat erin tekeer en maakt er een zooitje van. Er zouden dus dierbestendige bakken bedacht moeten worden.



Maar inderdaad, je eigen afval gewoon mee terug nemen is de ideale oplossing.

Doe ik al jaren.



Laatste edit 25-02-2021 14:53 @Emmo : Helaas pakt het vaak toch anders uit.Ze laten hier als dankvoor 't aangenaam verpozende eigenaar van 't bosde rotzooi die ze lozen.Maar als er open afvalbakken staan heeft dat geen nut. Het daar wonende gedierte gaat erin tekeer en maakt er een zooitje van. Er zouden dus dierbestendige bakken bedacht moeten worden.Maar inderdaad, je eigen afval gewoon mee terug nemen is de ideale oplossing.Doe ik al jaren.

25-02-2021 16:18:51 Zeeuw

Senior lid





Ja of de vuilbisbakken regelmatig legen. En de tijd leert vanzelf welke bakken het snelst vol zitten. Hier op het strand worden ze in de winter maandelijks nagelopen en in de zomer meerdere keren per week.

25-02-2021 16:19:15 allone

Oudgediende







Quote:

Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Inderdaad, dat weet je natuurlijk nooit zeker..

: ja, als iedereen dat deed, dat zou het beste zijn.

Toch zijn er hier in het (Duitse) bos ook overal afvalbakken, die heel regelmatig geleegd worden, en ik heb weinig problemen gezien. Zijn Duitsers dan toch schoner?!



: dat dus



Laatste edit 25-02-2021 16:20 Inderdaad, dat weet je natuurlijk nooit zeker.. @Mamsie : ja, als iedereen dat deed, dat zou het beste zijn.Toch zijn er hier in het (Duitse) bos ook overal afvalbakken, die heel regelmatig geleegd worden, en ik heb weinig problemen gezien. Zijn Duitsers dan toch schoner?! @Zeeuw : dat dus

