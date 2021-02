Amazon verkoopt Chinese kinderpotjes als traditionele fruitmand

Miljoenen Chinese internetsurfers waren geschokt toen ze zagen dat een item dat in China als kinderpotje en kwispedoor werd gebruikt, op Amazon werd verkocht als een 'traditionele fruitmand' aan goedgelovige buitenlanders - ook voor een vorstelijk bedrag in dollars.Geadverteerd als een "Chinese traditionele fruitmand uit de jaren 60" die kon worden gebruikt als een chique "tafeldecoratie" om verse producten, ijs of wijn in op te slaan, werd de aantrekkelijke pot met eenden op de zijkant op Amazon verkocht voor $61,96.Geamuseerde Chinezen die de productpagina tegenkwamen, wezen er echter al snel op dat de pot niet was gemaakt voor de opslag van fruit en in plaats daarvan in China werd gebruikt als een kwispedoor of een kinderpotje."OMG! Bijna elke Chinees van 35 jaar en ouder weet dat dit een typisch draagbaar potje is, meestal voor kinderen”, waarschuwde een Amazon-gebruiker. "Hoewel je misschien zegt dat je het wilt gebruiken zoals je wilt, is het toch beter om het oorspronkelijke doel te kennen."Dit product is een draagbaar toilet. Koop het alsjeblieft niet als voedsel', schreef een andere gebruiker, terwijl anderen de misleidende productpagina' walgelijk 'en' aanstootgevend 'noemden, en riepen op tot verwijdering.Voor sommige Chinese gebruikers was het echte schandaal het prijskaartje van $ 61,96, waarbij de Global Times meldde dat het item in China wordt verkocht voor het equivalent van slechts $ 4.De productpagina is sindsdien verwijderd, maar niet voordat de blunder viraal ging in China, met de "andere manieren waarop een kwispedoor wordt gebruikt" sociale media-onderwerp op Sina Weibo naar verluidt meer dan 50 miljoen keer bekeken.Weibo-gebruikers uitten gekscherend hun bezorgdheid over onwetende buitenlanders die fruit in de potten naar hun Chinese vrienden stuurden, en merkten op dat "geen enkel Chinees volk zich gelukkig zou voelen als ze een subtiel verpakte kwispedoor met fruit erin zouden zien."Het is momenteel niet bekend of de "traditionele fruitmand" voor de grap werd verkocht door een westerling of een Chinees.

24-02-2021 13:54:52

Dat is toch niks nieuws?

Tol Hansse zong er al over.

Zie derde couplet.



Tol hansse - Big city

Waar ter wereld ik ook kwam

Nimmer trof ik zo een bende

Als in 't oude Amsterdam

Welgelegen aan het IJ

Leven zij daar vrij en blij

Ronkend in gepoetste blikkies

Vreemde vogels met hun stickies

Uit hun monden wolken rook

Als liepen zij op oliestook

Speedy kauwend met hun tanden

Geen parkeerplaats meer voorhanden

En daar sta je op de stoep

Glijend door de hondepoep

Ja 't is d'r druk genoeg

Op de straat en in de kroeg

Waar Bolle Jan z'n biertje hijst

En de jukebox vrolijk krijst

Z'n vrouw die krijgt haar eerste wee

Op 'n zaaltje in 't WG

Lijkt de baby op z'n vader

Wordt 't wel een keizersnee

Van een metertje of twee

Amsterdam holadiee



refr.:

Big city

Big city

Big big city

You're so pretty



Hare Krishna's op de dam

Douwen in je hand een brieffie

Hoe je happy leven kan

Zo te zien en volgens mij

Zijn ze zelf niet zo blij

De haringman staat op z'n stekkie

Met een bleek vertrokken bekkie

Eet 'm nou maar op meneer

Met die walmen van 't verkeer

'k Neem u echt niet in de maling

Is 't zo gerookte paling

En daar staat een Arabier

Eet patat met veel plezier

Gebakken in, da's interessant

De olie uit z'n vaderland

Een Engelsman zit shocking klem

Between de deuren van de tram

Een dame als een toverfee

In een grote BMW

Wil je van 't trottoir afracen

't Zal wel een temeier wezen

Met d'r vent in de WW

Amsterdam holadieerefr.



En Thorbecke schudt z'n knar

Ziet ze gaan en ziet ze komen

Hangend aan de volle bar

Lessen zij hun grote dorst

Aan de barvrouw's blote borst

't Wijkgebouw dat staat te trillen

Als daar de gitaren gillen

Want de beat-band uit de buurt

Heeft 'r weer een zaal gehuurd

Ome Jaap die trekt benee

Z'n accordeon in twee

Tante Jans in de bistro

Eet andijvie uit een po

Waar de trams de hoek om gillen

Of ze katten staat te villen

En je rekt je vege lijf

Anders word je koud en stijf

Met al die mensen op een kluit

Denk je soms "ik wil d'r uit"

Eenzaam in je blote billen

Door een oerwoud lopen rillen

Nee dat valt toch ook niet mee

Amsterdam holadiee



refr.(3x)