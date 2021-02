Indonesische vrouw beweert dat windvlaag haar zwanger heeft gemaakt

De Indonesische politie onderzoekt het vreemde geval van een 25-jarige vrouw die beweert dat ze bevallen is, slechts een uur nadat een windvlaag haar zwanger had gemaakt.



De jonge vrouw, geïdentificeerd als Siti Zainah, werd het onderwerp van wijdverspreide spot in Indonesië nadat ze beweerde zwanger te zijn gemaakt door een windvlaag, op 10 februari. Bovendien voegde Zainah eraan toe dat ze slechts een uur later een meisje baarde. Volgens verschillende Indonesische nieuwsuitzendingen was de 25-jarige thuis in Cianjur, West-Java, aan het ontspannen met haar eerste kind, toen ze de wind in haar lichaam voelde komen. Een paar minuten later kreeg ze een bevalling.



"Na het Zuhr-gebed lag ik met mijn gezicht naar beneden op mijn buik, en toen voelde ik plotseling wind door mijn vagina binnenkomen," zei Siti naar verluidt. 'Even later maakte mijn maag een klap, maar toen kromp hij weer ineen. Daarna groeide hij weer."

Reacties

23-02-2021 10:18:50 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.712

OTindex: 2.648

Euh.. Wordt er nu van ons verwacht dat wij hier serieus op ingaan? Zal toch zeker niet!

23-02-2021 10:34:50 Buick

Senior lid

WMRindex: 870

OTindex: 169

Wnplts: amsterdam

@KhunAxe , jij bent blijven steken bij de bloemetjes en de bijtjes, maar het was juist de wind

23-02-2021 11:09:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.512

OTindex: 83.232

Hoe onwaarschijnlijk het mij ook voorkomt, ze zal niet geweten hebben dat ze zwanger was.

En die windvlaag? Ach dat was gewoon de eerste wee. Veel kennis over haar lichaam en over zwangerschap en geboorte heeft dit simpele meisje niet. 😐

23-02-2021 11:29:42 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.712

OTindex: 2.648





Ook dit: Ze is vier maanden geleden van haar man afgegaan, dikke kans dat hij haar voor zijn vertrek bezwangerd heeft..



.



Laatste edit 23-02-2021 11:33 @Mamsie : Dat lijkt mij een beetje sterk, ze heeft immers al eerder een kind gekregen. Ik vermoed dat ze om een of andere reden de zwangerschap verzwegen heeft en er toen dit lulverhaaltje omheen heeft gesponnen.Ook dit: Ze is vier maanden geleden van haar man afgegaan, dikke kans dat hij haar voor zijn vertrek bezwangerd heeft..

23-02-2021 11:42:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.512

OTindex: 83.232





Laatste edit 23-02-2021 11:42 @KhunAxe : Ach, iets dergelijks is toch 2000 jaar geleden ook gebeurd.....

23-02-2021 11:59:47 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.714

OTindex: 190

S Quote:

toen ze de wind in haar lichaam voelde komen



De naam is Wind. Harry de Wind.



Ze is alleen vergeten dat meneer de Wind een paar maanden geleden ook al eens langs is komen waaien.



Laatste edit 23-02-2021 12:00 De naam is Wind. Harry de Wind.Ze is alleen vergeten dat meneer de Wind een paar maanden geleden ook al eens langs is komen waaien.

23-02-2021 12:39:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.172

OTindex: 27.158

Quote:

toen ze de wind in haar lichaam voelde komen. Eigenaardig. Bij mij komt de wind altijd uit mijn lichaam waaien. Eigenaardig. Bij mij komt de wind altijdmijn lichaam waaien.

23-02-2021 13:54:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.667

OTindex: 15.709

S @Mamsie :

: Ach, iets dergelijks is toch 2000 jaar geleden ook gebeurd.....



Laatste edit 23-02-2021 11:42 Quote @KhunAxe : Ach, iets dergelijks is toch 2000 jaar geleden ook gebeurd.....



Zoiets heb ik ook gehoord. Ja, ik weet het fijne er niet van, maar dat verhaal komt me vaag bekend voor Zoiets heb ik ook gehoord. Ja, ik weet het fijne er niet van, maar dat verhaal komt me vaag bekend voor

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: