Man gearresteerd voor diefstal pasgeboren kameel als cadeau voor vriendin

De politie van de Verenigde Arabische Emiraten heeft een man gearresteerd omdat hij een pasgeboren kameel heeft gestolen om aan zijn vriendin te geven voor haar verjaardag.



Enkele dagen later belde de dief – omdat hij bang was gepakt te worden – naar de politie van Dubai om te zeggen dat er een verdwaalde kameel op zijn boerderij was.



Tijdens de ondervraging gaf hij toe dat hij de boerderij van zijn buurman betrad om een zeldzaam kameelras voor zijn vriendin te stelen.



De politie gaf de kameel terug aan de eigenaren en arresteerde de verdachte en zijn vriendin voor diefstal, meldt AP News.

Quote:

De politie gaf de kameel terug aan de eigenaren en arresteerde de verdachte en zijn vriendin voor diefstal, Wist die vriendin dan van haar verjaardagscadeautje? Hè, dat verpest de verassing toch? Wat een idioot. Een kameel van een zeldzaam ras moet gemakkelijk van te bewijzen zijn waar hij vandaan kwam, en dan nog van een buurman? Wist die vriendin dan van haar verjaardagscadeautje? Hè, dat verpest de verassing toch?Wat een idioot. Een kameel van een zeldzaam ras moet gemakkelijk van te bewijzen zijn waar hij vandaan kwam, en dan nog van een buurman?

