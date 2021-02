Fransen overtreden niet langer de wet als ze aan bureau lunchen

Heel wat Franse werknemers kunnen voortaan ’s middags hun boterhammen aan hun bureau eten zonder dat ze moeten vrezen voor een boete. In het kader van de strijd tegen het coronavirus heeft de Franse overheid voor sommige bedrijven een wet afgeschaft die dat verbood.



De lunch van heel wat Fransen zal voortaan zorgelozer kunnen verlopen nu werknemers in sommige bedrijven niet langer de wet overtreden als ze aan hun bureau eten. Dat was namelijk lang verboden door een oude regel die bepaalde dat ‘le pause déjeuner’ niet op de werkvloer genuttigd mocht worden. In een decreet dat zondag gepubliceerd werd, stelt de overheid nu dat het in sommige gevallen tijdelijk wel toegestaan is, schrijft CNN Business.



Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen niet met elkaar in contact komen tijdens de lunch en zo het coronavirus zouden overdragen. De tijdelijke aanpassing geldt wel enkel in bedrijven met meer dan vijftig werknemers en waar de indeling van de cafetaria niet toelaat om de regels van de social distancing te respecteren. In Frankrijk moeten mensen minstens een meter afstand houden van elkaar als ze geen mondmasker dragen.



Eten neemt een belangrijke plaats in in de Franse cultuur en ‘le pause déjeuner’ is dan ook een heilig huisje. Voor de pandemie was het de gewoonte dat Franse werknemers ’s middags van een twee- of driegangenmenu genoten in een restaurant in de buurt, maar sinds oktober zijn de restaurants en cafés in heel het land gesloten.

22-02-2021 10:58:35 BatFish

Nu met corona is het anders, maar voor veel bedrijven is het helemaal geen slechte regel om te zorgen dat mensen echt pauze nemen voor de lunch. Bij ons liep het af en toe ook uit de klauwen met lunchlezingen, lunchvergaderingen en lunchpresentaties, hoe interessant ze ook kunnen zijn. Het is heel goed om even een half uurtje niet over werk te praten en niet naar een scherm te kijken (computerscherm of presentatiescherm).

22-02-2021 11:35:42 Buick

Ik heb nooit pauze. Ik werk 8 uur en ben dus ook 8 uur op mijn werk.

Koffie drinken en eten dat doe je als het werk het toelaat even tussendoor.

