Tientallen jihadisten blazen zichzelf op tijdens een les bommen maken in moskee

Dertig Taliban-strijders bliezen zichzelf op tijdens een cursus bommen maken in een moskee in Afghanistan.



Zes buitenlanders die lokale rekruten leerden hoe ze boobytrap-IED-mijnen moesten bouwen, zijn ook omgekomen.



De fanatici hadden zich bij een moskee verzameld voor een “mijnbouwtraining” in het dorp Qitla, in Afghanistan, meldt The Sun.



“Als gevolg van de explosie van een mijn in een moskee, werden 30 terroristische Taliban, waaronder zes buitenlanders die professionele mijnenmakers waren, gedood”, liet het ministerie van Defensie van Afghanistan weten.

Reacties

21-02-2021 18:12:36 Mikeph

Actief lid

Zijn ze dan voor de cursus geslaagd?

21-02-2021 18:16:26 Desperado

Junior lid

Stop maar, begin maar helemaal opnieuw.

21-02-2021 18:39:16 Mamsie

Oudgediende



Volgens mij zijn die bommen gelukt.

