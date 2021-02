Warner eist licentievergoedingen voor Jerusalema-video's

De dansuitdaging "Jerusalema" zorgde over de hele wereld voor een goed gevoel van gemeenschap. Maar nu eist Warner Music licentiekosten voor het gebruik van het nummer.



Er zijn de afgelopen maanden niet veel mogelijkheden geweest om een ​​gemeenschapsgevoel te creëren, met lockdowns en strikte regels voor sociale afstand. Door de pandemie van het coronavirus is internet een toevluchtsoord geworden om verbonden te blijven.



De "Jerusalema Challenge" is een manier geweest waarop mensen een gevoel van saamhorigheid hebben opgebouwd in 2020. Mensen over de hele wereld schoten video's van hen die dansten op het lied van de Zuid-Afrikaanse zanger Master KG, die eind 2019 werd uitgebracht.



In Duitsland gingen veel groepen mensen die in essentiële diensttaken werkten - zoals politieagenten, verpleegsters, brandweerlieden - in deze moeilijke tijd de uitdaging aan. Hun video's op YouTube hebben miljoenen klikken gehad en er worden nog steeds elke dag nieuwe films toegevoegd.



Lied 'Jerusalema' zonder toestemming gebruikt

Nu heeft platenmaatschappij Warner, waar Master KG een contract mee heeft, licentievergoedingen geëist voor het gebruik van het nummer in de video's.



De dansers hadden het nummer meestal net gebruikt zonder hun toestemming te vragen of te vragen naar de voorwaarden. Volgens een bericht in het Duitse nieuwsmagazine Focus heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de vorderingen voor de deelnemende politiediensten in de deelstaat al geregeld.



Een woordvoerder van Warner Duitsland vertelde DW dat particulieren geen boete zouden krijgen of een vergunning nodig zouden hebben om "Jerusalema" te gebruiken als onderdeel van de uitdaging in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar het standpunt van de platenmaatschappij is anders als 'er een reclame- of imago-bevorderend effect is ten gunste van een instelling, organisatie of bedrijf'. Dat is waar de licentieonderhandelingen beginnen.



Moreel, juridisch, in solidariteit

De zaak heeft online tot verontwaardiging geleid. Open brieven circuleren naar Warner en het bedrijf is aan de schandpaal genageld op sociale medianetwerken. Mensen beschuldigen de platenmaatschappij ervan zijn zakken te willen vullen met de virale uitdaging en zijn goede bedoelingen, of deze goede zaak in de kiem te smoren.



Moreel gezien is het de vraag of Warners aanpak wel passend is. Met alle opwinding en kritiek mag men echter de juridische en solidariteitscomponenten niet uit het oog verliezen.



Juridisch is de zaak duidelijk: "Het lied is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden verspreid", zegt Karl-Nikolaus Peifer, hoogleraar burgerlijk recht met auteursrechten, industriële eigendomsrechten, nieuwe media en ondernemingsrecht aan de Universiteit van Keulen. DW. De auteur moet ook worden gevraagd voordat hij het in een nieuwe context gebruikt, zoals een zelfgemaakte en gepubliceerde video. Anders is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht.

21-02-2021

Juridisch is de zaak duidelijk en staat Warner in zijn recht. De vraag is of ze zichzelf hier niet meer schade mee berokkenen door zoveel slechte reclame over zich af te roepen. Ze hadden dit ook kunnen oplossen door wel mensen er van te droodringen dat dit eigenlijk niet mag maar er dan grootmoedig over te doen en in deze ene situatie een uitzondering te maken. Nu zijn de enigen die hier geld aan verdienen een stel advocaten.

