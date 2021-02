Politievlog dwarsboomt veroordeling man die 6 kilo harddrugs in auto had

Een 34-jarige man uit Almere die deze zomer werd aangehouden met 6 kilo harddrugs in zijn auto krijgt geen straf opgelegd. Volgens de rechtbank heeft de politie bij de administratieve afhandeling van zijn aanhouding fouten gemaakt.



De tekst in het proces-verbaal komt niet overeen met de beelden van de aanhouding, gefilmd door een politievlogger, meldt Omroep Flevoland.



In het proces-verbaal staat dat de politie in juni een auto op de A6 bij Almere aan de kant zette, omdat de bestuurder een telefoon in zijn hand had. Een agent zou de bestuurder vervolgens gevraagd hebben naar zijn legitimatiebewijs. Omdat de bestuurder die niet kon laten zien, doorzocht de politie de auto.



Een agent zou daarbij het dashboardkastje hebben geopend en in een tas hebben gekeken. In het proces-verbaal staat dat die tas al open was.



Die lezing komt echter niet overeen met beelden van de arrestatie die later verschenen op YouTube, stelt de rechter.



Op de videobeelden is te zien dat de agenten de man niet naar zijn naam vragen en zonder toestemming in het dashboardkastje en in de plastic tas kijken.



Ook kreeg de verdachte te laat te horen dat hij het recht heeft om te zwijgen. Verder laten de beelden zien dat een agent de tas eerst naar zich toetrekt en daarna openmaakt. Terwijl in het proces-verbaal staat dat de tas al open was.



Volgens de rechtbank is deze manier van handelen in strijd met het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.



Dit betekent dat alle in de auto aangetroffen stoffen en voorwerpen niet als bewijs gebruikt mogen worden en dus is de man vrijgesproken.

Reacties

21-02-2021 11:10:37 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.683

OTindex: 2.630

Lijkt mij dat de agenten op een tip gereageerd hebben. Maar erg slordig afgewerkt, een stevige reprimande, (op zijn minst!!), is hier terecht!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: