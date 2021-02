Ontsnapte koe stormt wachtkamer ziekenhuis binnen en valt patiënten aan

Een ontsnapte koe rende een ziekenhuis binnen en viel patiënten aan, gooide stoelen om en veroorzaakte enorme paniek.Camerabeelden van de wachtkamer tonen aan hoe het dier binnenstormt.Een groep mensen binnen rende naar een hoek voor veiligheid, maar werd gevolgd door de koe die er vervolgens tegenaan sloeg. (?!)In de video valt de koe verschillende keren waardoor sommige patiënten kunnen ontsnappen, maar een vrouw raakte gewond, meldden lokale media.Het bizarre incident vond plaats in het ziekenhuis San Rafael in Colombia.