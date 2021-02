Moeder en dochter ruziën 17 jaar lang om merk cola in Familiediner

Jannie en haar dochter Jolanda hebben elkaar al 17 jaar niet gesproken, vertellen ze in 'Het Familiediner'. Hun bonje ontstond toen Jolanda haar moeder een glas huismerkcola gaf. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Jannie, die alleen maar Coca-Cola lust.



Het zit Jannie nog altijd hoog dat Jolanda besloot cola te halen die geen A-merk is. "Ik hou niet van dat nepspul", vertelt Jannie in Het Familiediner. "Ik kwam bij mijn oudste dochter en die had het niet voor mij gekocht, niet één blikje." Na 17 jaar heeft ze dat nog niet los kunnen laten. "Ik heb er niet om kunnen lachen, want ik dronk maar één blikje cola die avond. Altijd maar één glas of één blikje. Ik heb altijd gezegd: 'Je hoeft voor mij geen fles te kopen, een blikje is ook genoeg.'"



Presentator Bert van Leeuwen besloot verhaal te halen bij Jolanda, de dochter in kwestie. "Ik had er niet aan gedacht. Vergeten gewoon", luidt haar uitleg. Later in de uitzending komt aan het licht dat de huismerkcola niet het enige issue is. Jannie: "[Jolanda's] man heeft toen een kastje hier weggehaald. Hij kwam het ophalen, want dat had ik te leen van hen. Een heel mooi theekastje. Dat kwam hij ophalen, onverwachts op maandag, terwijl hij wist dat op maandag nooit iemand van de meiden [haar dochters, red.] hier is. Dat heeft me veel pijn gedaan."



Uiteindelijk komt alles, ondanks de zwaarte van het probleem, goed. "Als je terugkijkt is het echt zonde. Ik hou van haar", geeft moeder Jannie in tranen toe. De betreffende aflevering van Het Familiediner leidt tot heel wat verbazing op social media. 'Ja ja, het bestaat nog: ruzie om cola', zo reageert één kijker cynisch. 'Hoe diep kun je zinken?' vraagt een ander zich af. Een derde begrijpt Jannie wel: 'Ik zou ook serieus ruzie kunnen maken als iemand het verkeerde merk cola aanbiedt.'

Reacties

Dan heb je geen leven als je daar ruzie om maakt.

En dan komt het alleen goed als een tv programma er aandacht aan besteed.

Triest.

Diep triest. Ik geloof niet dat ik er veel lol aan zou hebben naar zo'n programma te kijken.

Een ontluisterend schouwspel. @BatFish : Het geeft ook geen lol. Maar wel diepe verbazing; hier zie je de mens op zijn kleinzieligst.Een ontluisterend schouwspel.

