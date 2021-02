Klant ontdekte parel in oester uit viszaak: kans van één op 15.000

Een verrassing voor Berty de Jong uit Leeuwarden. Ze kocht een paar oesters bij Schootstra Visspecialist in Leeuwarden en vond tijdens het naar binnen slurpen van een oester zomaar een parel.De parel is iets meer dan 2 millimeter groot, zo groot als een rijstkorrel. De grootste parel ter wereld is 30 centimeter breed en 60 centimeter lang en weegt 34 kilo. Die parel is dan ook zo’n 88 miljoen euro waard. Dat zal deze parel niet opbrengen, maar bijzonder is het wel: de kans op een parel in een oester is 1 op 15.000.De Jong laat de parel taxeren bij de juwelier. „Is de parel niet veel waard? Dan is het altijd leuk om er een hangertje van de maken, of zo. Het verhaal erachter is sowieso erg leuk”, zegt De Jong.Een verse oester ruikt naar de zee. De schelp moet goed gevuld zijn waarbij je bij het eten ook een slokje zeewater neemt. Het is de bedoeling dat je de oester niet in één keer doorslikt, maar eerst even kauwt. Tijdens het kauwen ontdekte De Jong de parel. „De kans dat je de hoofdprijs in de Staatsloterij wint, is één op 5 miljoen. Misschien is het daarom slimmer om oesters op de Schrans te kopen’’, lacht ze. „Dan heb je een kans van 1 op 15 duizend.”Maar hoe komt zo’n parel nu in een oester terecht? Henri Terpstra, eigenaar van de viszaak, legt uit: „De oester creëert een parel als er een extern element binnendringt. Dit kan bijvoorbeeld zand, een stukje schelp of een diertje zijn. Om zichzelf te beschermen maakt de oester kleine laagjes parelmoer aan. Al die laagjes vormen uiteindelijk een glanzend bolletje. De natuur bepaalt de vorm en de kleur. Hoe ronder de parel is, hoe hoger de waarde. Ditzelfde geldt voor de kleur, grootte, glans en structuur van het parelmoer.”