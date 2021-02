Sem (7) redt jongetje (2) uit wak: Hij trok hem aan zijn capuchon op de kant

Het 2-jarige zoontje van Lilly uit Lelystad viel zondag in het ijskoude ijswater van de Loosdrechtse Plassen. De peuter ging kopje onder, maar werd gered door de 7-jarige Sem. "Hij zag het gebeuren en rende meteen naar mijn zoontje toe om hem uit het water te trekken. Sem is een held", zegt de moeder van het slachtoffertje.



Moeder Lilly doet haar verhaal omdat ze de redder van haar zoontje wil bedanken. "Sem is het zoontje van goede vrienden van ons. Hij heeft zo dapper opgetreden."



De twee bevriende gezinnen uit Lelystad waren afgelopen zondag bij een speelplaats aan de Loosdrechtse Plassen. "Die speeltuin ligt aan het water. Mensen waren aan het schaatsen", zegt Lilly. Maar net op de plek achter de glijbaan lag een wak.



"Tijdens het spelen gleed ons zoontje uit en viel voorover, precies in dat wak. We zagen het van een afstandje gebeuren."



Sem twijfelde vervolgens geen moment. "Hij sprong van het speeltoestel, rende naar de kant en trok mijn zoontje aan zijn capuchon uit het koude water”, omschrijft moeder Lilly de reddingsactie.



"We zijn er meteen naartoe gerend en hebben ons zoontje in warme kleren gewikkeld. Het was even flink schrikken. Voor iedereen. Ook voor Sem."



Lilly vervolgt: "Gelukkig zijn de kinderen nog te jong om te bedenken wat er had kunnen gebeuren. Het is allemaal goed afgelopen."



Lilly stuurde een bedankje naar de plaatselijke krant Flevopost. "'Sem krijgt ook een grote kampioensbeker met 'held' erop. Want dat is hij", zegt Lilly.



Anderhalve dag later is de rust weer teruggekeerd bij de bevriende gezinnen. "Met mijn zoontje gaat het weer helemaal goed. We hebben het er nog wel een paar keer over gehad. 'Schaatsen is heel koud en nat', zegt hij dan."



Volgens Lilly is de actie van Sem een voorbeeld voor alle kinderen. "Als iemand in de problemen raakt, moet je altijd proberen te helpen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: