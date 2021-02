Iedere week zwemt Gerard de Reus in het Gooimeer, zelfs met -6

Het is een opvallende verschijning tijdens de koude februaridagen; iedere vrijdag is de Almeerse Gerard de Reus in het water van het Gooimeer te zien. "Veel mensen zullen er niet aan moeten denken, maar dan zeg ik altijd: je moet niet denken, maar het gewoon doen."



Al vijf jaar lang komt De Reus naar het surfstrand in Almere-Haven. In de vroege ochtendzon loopt hij het water in voor een koude duik. "Het geeft een enorme boost. Je voelt de energie door je lichaam heengaan. In het water ben je alleen maar met jezelf bezig, je sluit eigenlijk alles af. Je kunt het een soort een korte meditatie noemen. Wanneer ik uit het water stap, komt mijn energie vrij, dan gaat het bloed weer stromen en merk je dat je energie terugkomt."



De Reus krijgt op het strand veel bekijks van mensen die hun hond aan het uitlaten zijn. Een omstander: "Ik doe het je niet na hoor, dat is mij veel te koud." Ondanks de toeschouwers is de ijszwemmer helemaal in zichzelf gekeerd. "Het is belangrijk dat je een enorme concentratie hebt voordat je het water ingaat. Je moet je echt op jezelf en je eigen lichaam focussen."



De Reus heeft een aantal jaar geleden een training gevolgd van tweelingbroer André van de bekende 'iceman' Wim Hof. Die heeft diverse kouderecords op zijn naam staan. Hij gaat bij zijn methode om ademhalingsoefeningen, controle van de geest en koud water. "Het schijnt allerlei reacties in je lijf te weeg te brengen. Een minuut of drie in het koude water is al genoeg."



De Reus begon met elf anderen aan de cursus om ijswater te trotseren. "Inmiddels is er nog maar een klein clubje over, met wie we soms het water in gaan." De Almeerder gaat zelf elke week het water in.



Deze keer gaat De Reus samen met een vriend. Na even gepraat te hebben over het weer en het ijs gaan de twee te water. Na drie minuten keren ze weer terug op het strand. "Het was erg lekker. Het grappige is dat de watertemperatuur op dit moment warmer is dan wanneer je op het strand zou staan, dus dan kun je beter in het water liggen."



Toch zijn er dagen dat hij het iets minder prettig vindt om het water in te gaan. "Wanneer het heel hard regent is het niet heel fijn. Dat heeft dan niet zo zeer met het water te maken maar eerder met het omkleden op het strand. Ook met veel wind is het iets minder aangenaam."



Voor de mensen die willen experimenteren met koud water heeft De Reus een tip. "Probeer thuis koud te douchen. Zorg ervoor dat je uitademt op het moment dat je de koude waterstralen op je lichaam voelt. Veel mensen houden hun adem namelijk vast en dan gaat het niet goed. Wanneer je uitademt, ontspant je lichaam en is het beter om te trainen."

Reacties

17-02-2021 12:30:42 botte bijl

de tip van koud douchen is veiliger. als het dan te erg wordt, dan hoef je niet uit het water te klimmen

17-02-2021 12:33:19 BatFish

Hij gaat z'n gang maar. Ik neem lekker een warme douche.

17-02-2021 12:46:36 allone

: dat is nog positief gezegd, Je zou er aan toe kunnen voegen, als hij last van zijn hart krijgt, heeft hij onder de douche minder kans om te verdrinken Ondertussen is dit al niet raar meer, we hebben er al zoveel artikelen over gehad. @botte bijl : dat is nog positief gezegd, Je zou er aan toe kunnen voegen, als hij last van zijn hart krijgt, heeft hij onder de douche minder kans om te verdrinken

17-02-2021 13:58:48 Mamsie

@BatFish :

Hij gaat z'n gang maar. Ik neem lekker een warme douche. QuoteHij gaat z'n gang maar. Ik neem lekker een warme douche.



Hier nog zo een! Hier nog zo een!

17-02-2021 14:15:59 venzje

je moet niet denken, maar het gewoon doen Ik kies toch liever voor denken, dankjewel. Ik kies toch liever voor denken, dankjewel.

