Met 210 kilometer per uur over de A6 wegens hoge nood

De politie heeft zaterdagavond een 47-jarige Kampenaar aangehouden die met plankgas over de A6 scheurde.



De agenten registreerden een gecorrigeerde snelheid van 210 kilometer per uur, ongeveer de topsnelheid van het model waarin de man reed. Ter plekke is in de nachtelijke uren 130 kilometer het maximum. De bestuurder reed ook nog onnodig op de linkerrijstrook.



Bij zijn staandehouding verklaarde de man dat hij kampte met hoge nood en daarom probeerde zo snel mogelijk verzorgingsplaats De Lepelaar aan de A6 te bereiken. Gezien de sneeuw- en ijsresten op de weg was die keuze nog minder verstandig dan normaal, meldt de politie op Facebook. De man is zijn rijbewijs kwijt.



De Officier van Justitie gaat bepalen welke straf er komt voor de snelheidsovertreding en het links rijden.

Reacties

17-02-2021 10:08:58 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.407

OTindex: 19.930

Hopeljk krijgt hij zijn rijbewijs voorlopig ook niet terug.

17-02-2021 10:14:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.616

OTindex: 77.117



Als hij gestopt was op de vluchtstrook om te plassen, had hij dan ook een boete gekregen?



Ik moet eerlijk zeggen dat ik, als ik honger heb of nodig moet, ook moeite heb om niet te snel te rijden. Al zal 210 km me niet lukken.. Ik wist niet dat je een boete kon krijgen voor op de linkerrijstrook rijden. Hij reed er iig hard genoeg voorAls hij gestopt was op de vluchtstrook om te plassen, had hij dan ook een boete gekregen?Ik moet eerlijk zeggen dat ik, als ik honger heb of nodig moet, ook moeite heb om niet te snel te rijden. Al zal 210 km me niet lukken..

17-02-2021 11:05:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.611

OTindex: 6.707

@allone :

Als hij gestopt was op de vluchtstrook om te plassen, had hij dan ook een boete gekregen? QuoteAls hij gestopt was op de vluchtstrook om te plassen, had hij dan ook een boete gekregen?

Ondanks dat zou het in dit geval toch een voordeliger keuze zijn geweest. Waarschijnlijk wel, want het is een erg gevaarlijke plek om te stoppen en alleen bedoeld voor echte noodgevallen. Aandrang valt daar niet onder.Ondanks dat zou het in dit geval toch een voordeliger keuze zijn geweest.

