'Ontvoerde' vrachtwagenchauffeur krijgt 14 maanden cel voor stelen van 7900 iPhones

Een 45-jarige man is veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stelen van 7900 iPhones met een totale verkoopwaarde van 5 miljoen euro. De vrachtwagenchauffeur had verklaard dat hij was overvallen op een bedrijfsterrein op Schiphol, maar de rechtbank gelooft hem niet.



De man haalde op 14 augustus 2018 een lading iPhones bij een bedrijf op Schiphol om ze te vervoeren naar een ander bedrijf op de luchthaven. Hij belde ruim twee uur na vertrek met de marechaussee en zei dat hij was beroofd. De vrachtwagen werd tien dagen later in de nacht in brand aangetroffen langs een weg in Aarlanderveen bij Alphen aan den Rijn. De lading telefoons was spoorloos.



Volgens de verdachte was hij rond zijn geplande vertrek op Schiphol bij zijn vrachtwagen aangesproken door een onbekend persoon. Die zou hem onder bedreiging van een steekwapen hebben gedwongen in te stappen en samen weg te rijden. Kort daarna zou hij uit zijn vrachtwagen zijn getrokken, vast zijn gebonden en in de kofferbak van een auto zijn gelegd. Na enige tijd rijden zou hij in een maisveld zijn afgezet. Een collega-chauffeur die de man zag lopen zou hem naar de loods van het bedrijf hebben gebracht.



Uit opgevraagde camerabeelden blijkt niets van de verklaring van de verdachte. Zo is niet te zien dat de man wordt aangesproken door een ander persoon of dat er iemand naast hem in de vrachtwagen zat. Bovendien blijkt uit zijn telefoon dat hij kort na vertrek een bericht heeft gestuurd naar iemand waarin hij vertelde dat hij met de vrachtwagen op de afgesproken plek stond.



De rechtbank concludeert daarom dat er geen overval heeft plaatsgevonden zoals de verdachte had verklaard. De verdachte heeft zijn verklaring later weliswaar op enkele punten gewijzigd, maar ook dat vindt de rechtbank niet geloofwaardig.

Reacties

16-02-2021 14:12:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.103

OTindex: 27.131

Wat is nu uit de vrachtauto gevallen? De chauffeur of de lading?

16-02-2021 14:39:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.609

OTindex: 77.111





Als je zoveel iPhones wil stelen moet je het wel beter voorbereiden.. of berijden, zoals dat konijntje.. @Emmo : overvallen toch?Als je zoveel iPhones wil stelen moet je het wel beter voorbereiden.. of berijden, zoals dat konijntje..

16-02-2021 15:02:14 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.682

OTindex: 2.638

Niet alle criminelen zijn slim genoeg om met de misdaad weg te komen.

En berichten op je telefoon laten staan is zo dom.

