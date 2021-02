Ruim US$ 3,5 miljoen schadevergoeding voor man die onterecht 18 jaar vastzat voor moord

Een Poolse man die 18 jaar in de gevangenis heeft gezeten voor een moord die hij niet heeft gepleegd, heeft een schadevergoeding van ruim 3,5 miljoen ontvangen.



Tomasz Komenda, 44, krijgt de hoogste schadevergoeding ooit toegekend door een rechtbank in Polen nadat hij de helft van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht vanwege een onbetrouwbare politietekening.



Komenda werd in 2000 ten onrechte veroordeeld nadat hij schuldig was bevonden voor de verkrachting en moord op de 15-jarige Malgorzata Kwiatkowska.



Komenda werd vastgehouden nadat hij was geïdentificeerd op basis van de politietekening en bijtsporen op het lichaam van het slachtoffer, meldden Poolse media.



Hij werd vrijgesproken van alle aanklachten en in 2018 vrijgelaten na 18 jaar celstraf. Vorig jaar werden twee mannen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor de moord in 1997.

14-02-2021 12:13:30 Mamsie

Vorig jaar werden twee mannen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor de moord in 1997.



En nu maar hopen dat ze niet wéér onschuldigen veroordeeld hebben..... En nu maar hopen dat ze niet wéér onschuldigen veroordeeld hebben.....

14-02-2021 12:28:30 KhunAxe

@Mamsie : Door steeds beter en geavanceerd forensisch onderzoek komt dat gelukkig steeds minder vaak voor.

