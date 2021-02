Professor ontdekt enorme blunder aan het einde van twee uur les

Een professor wiskunde van de National University of Singapore heeft een enorme blunder gegaan tijdens een twee uur durende online les. De man had namelijk niet door dat hij twee uur lang voor een gedempte microfoon had lesgegeven. Dat meldt het lokale medium The Independent. Wanneer de professor zijn fout ontdekt, begint hij bijna te hyperventileren.



Online les is voor niemand echt een pretje. Studenten kunnen hun aandacht moeilijker bewaren, en leerkrachten, die trekken soms de haren uit bij al die technische toepassingen. Professor Dong Wang van de National University of Singapore besefte na een digitale les wiskunde ook dat hij aan een verkeerd knopje had gezeten.



Toen de man na een stevige les van twee uur aan zijn studenten vroeg of er nog vragen waren, viel er een oorverdovende stilte. Gebeurt wel vaker, denk je misschien, maar dit keer hadden de studenten een duidelijke reden om geen vragen te stellen: ze hadden niets van de hele les gehoord. Van de 20 studenten die de verantwoordelijkheid hadden gevoeld om de hele stomme film uit te zitten, hadden er ook enkele de moed om de professor de harde waarheid te vertellen. En zoals dat gaat tegenwoordig, zwierde een van de studenten het gebeuren ook op TikTok.



“We kunnen je niet meer horen sinds minuut 6:08”, horen we een student zeggen. “Van wat?”, vraagt een duidelijk aangeslagen professor Wang, die tot dan ook zijn camera had uitstaan. “Ik bedoel: hoe lang heb je me wel gehoord?” De arme man is helemaal van z’n melk en begint haast te hyperventileren. “Oké, dan zal ik de les een andere keer opnieuw te geven”, zegt hij met een zucht.



Waren de studenten dan zo gemeen om de professor niks te laten weten over zijn technisch probleem? Zeker niet, zegt student Azusa Chan aan The Independent. “We hebben van alles geprobeerd om zijn aandacht te trekken. We hebben zelfs zijn telefoonnummer gebeld, maar hij nam niet op en ging gewoon door met de les.”



“De ene student na de andere viel af. Uiteindelijk hebben meer dan twintig studenten nog twee uur gewacht tot de professor zich bewust zou worden van de situatie”, aldus Chan. De student legt uit dat professor Wang de hele les op zijn iPad gaf, dus dat er met zo’n setup al wel eens iets kan misgaan.



Een ding is zeker: na dit incident zal de professor steeds zijn gsm naast zich leggen als hij een les moet geven. “Dan kunnen we hem tenminste bereiken bij een noodgeval”, besluit Chan.

Reacties

13-02-2021 14:45:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.408

OTindex: 83.078

Hahaha, wat vreselijk!🤣

13-02-2021 14:46:11 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.755

OTindex: 7.784

Quote:

De arme man is helemaal van z’n melk en begint haast te hyperventileren.



Ach arm... Ik stuur hem wel een extra pak melk op.. Maar ik vind het wel zielig.. Doet ie zo zijn best, luistert er geen mens naar m.

13-02-2021 14:51:27 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.099

OTindex: 40.464

Dit was les 1 in de cursus liplezen.

13-02-2021 17:48:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.100

OTindex: 36.532

jammer, maar niets meer aan te veranderen

