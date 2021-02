Vrachtwagenchauffeur uit Litouwen mist afslag en zit 24 uur vast in sneeuw in Blauwestad

Een vrachtwagenchauffeur uit Litouwen heeft in Blauwestad 24 uur vastgezeten met zijn vrachtwagen met oplegger. Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de vrachtwagencombinatie dinsdag om ongeveer 18.30 uur losgetrokken.De Litouwer miste maandag onderweg naar een palletbedrijf in het naburige Finsterwolde een afslag en reed een doodlopende weg in. Hij probeerde deze via een fietspad te verlaten, maar kwam vast te zitten in de besneeuwde berm.Toen restte hem niets dan in de verwarmde cabine van zijn truck te wachten tot hij losgetrokken kon worden. Dat zou tot dinsdag na zessen duren.De vrachtwagencombinatie van de Litouwer raakte niet beschadigd.