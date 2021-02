Iraanse geestelijk(gestoord)e: Van Covid-19 vaccinatie word je homoseksueel

Als je wordt gevaccineerd met het COVID-19-vaccin, word je dan homo? Een Iraanse geestelijke denkt van wel.



DUBAI: Een geestelijke uit de Iraanse stad Qom, bekend om zijn historische haat tegen de westerse geneeskunde, heeft op sociale media gepost tegen interactie met mensen die het coronavirusvaccin krijgen, met de bewering dat deze prikken de individuen tot homo's hebben gemaakt.

Ayatollah Abbas Tabrizian schreef deze homofobe tirade op zijn Telegram-platform: 'Kom niet in de buurt van degenen die het COVID-vaccin hebben gehad. Ze zijn homoseksuelen geworden."



De radicale islamist heeft bijna 210.000 volgers op dit sociale mediaplatform, meldde de Jerusalem Post.



Tabrizian, die door zijn volgelingen wordt omschreven als de vader van de islamitische geneeskunde, had vorig jaar een video op het internet, waarin hij een kopie van de Harrison's Manual of Medicine verbrandde - die wordt beschouwd als een autoriteit en het meest vertrouwde boekwerk met medische inhoud - en hij beweerde dat de islamitische geneeskunde dit soort boeken 'irrelevant' maakte.



"Eigenlijk is het zijn doel om onzin te verspreiden, om zo te proberen mensen bang te maken om gevaccineerd te worden terwijl de leider van het regime en andere functionarissen Pfizer hebben gekregen en ze het niet bieden aan de mensen met als excuus dat ze het Westen niet kunnen vertrouwen, ”zei de Iraanse dissident Sheina Vojoudi.



“Net als andere geestelijken in het regime, relateert ook Tabrizian alle tekorten aan seksualiteit. De geestelijken in Iran lijden onder een gebrek aan kennis en menselijkheid. "

Volgens een WikiLeaks-bericht uit 2008 heeft het Iraanse regime 4.000 tot 6.000 homo's en lesbiennes geëxecuteerd sinds de islamitische revolutie van 1979.



Iran is de hotspot van het Midden-Oosten voor de ergste uitbraak van het coronavirus met bijna 1,5 miljoen gevallen. Het vaccinatieprogramma van het land begint dinsdag voor de bevolkingsgroepen die het meeste risico lopen: eerstelijnsgezondheidszorgartsen en verpleegkundigen die in contact komen met COVID-19-patiënten op intensive care-afdelingen.

Iran lanceerde eerder een COVID-19-vaccin, ontwikkeld door het Razi Vaccine and Serum Research Institute in Iran.

11-02-2021 09:39:03 KhunAxe

Oudgediende



Iran.... Sorry dat ik het zeg maar 'doar komt nog ginne goeie hond vandoan' zoals we in Den Bosch zeggen..



De bevolking is dom, ongelooflijk dom, maar dat kun je ze niet verwijten, ze worden dom gehouden door het middeleeuws regime daar.

11-02-2021 09:48:34 MIADIA

Oudgediende



S @KhunAxe : ik heb laatst een prachtige documentaire gezien over het oude Perzie, en hoe vooruitstrevend (ook onder de islam) dat land was, echter de tijd heeft bepaalde zaken ingehaald, en het lijkt er op dat men in het huidige Iran (maar vooral de geestelijken) liever achteruit dan vooruit lopen

11-02-2021 09:49:05 Madarian

Oudgediende



Geregeld zijn degenen die dit soort onzin (haat tegen homoseksuelen) het juist zelf en haten zichzelf. Ik heb die 'geestelijke' door. Hij is homoseksueel, en zoekt een reden om dat te kunnen verklaren.Geregeld zijn degenen die dit soort onzin (haat tegen homoseksuelen) het juist zelf en haten zichzelf.

11-02-2021 10:02:40 KhunAxe

Oudgediende



@MIADIA : Dat heb je goed! Onder de Sjah was Iran een van de meest moderne landen in het midden oosten maar nadat die pedo Khomeini aan de macht kwam is het razendsnel achteruit gegaan met dit eens zo mooie land..

