Pijnlijke vergissing: vrouw VS ziet superlijm aan voor haarlak

Een Amerikaanse vrouw maakte onlangs de dure fout om een bus superlijm aan te zien voor haarlak. De worsteling om het spul uit haar haren te krijgen ging viral op social media. Eindeloze wasbeurten en zelfs een bezoek aan het ziekenhuis brachten nog geen uitkomst.Omdat haar favoriete merk haarlak op was, besloot Tessica Brown een ander merk te proberen. Dat dacht ze, tenminste. Wat ze zojuist gekocht had was een enorm sterke lijmsoort van het merk Gorilla Glue. Het spul wordt onder meer gebruikt om steen- en metaalsoorten aan elkaar te lijmen.Brown ontdekte haar vergissing pas toen het al te laat was. Het TikTok-filmpje waarin ze haar fout beschrijft werd inmiddels miljoenen keren bekeken. "Mijn haren zitten muurvast", zegt Brown, die naar eigen zeggen al een maand probeert om de lijm uit haar kapsel te krijgen. Ze zou haar haren vijftien keer tevergeefs hebben gewassen.Reacties op haar verhaal zijn uiteenlopend. Veel mensen maken Brown belachelijk, maar ook krijgt ze steun van mensen die zich haar radeloosheid aantrekken. Met een eigen hashtag #gorillagluegirl verspreidt haar worsteling zich inmiddels als een lopend vuurtje op social media.Ook het bedrijf Gorilla Glue reageerde op social media op het ongeluk van Brown. "We vinden het heel vervelend", schrijft de lijmproducent. "We zijn blij om te zien dat ze behandeld wordt. Het is een unieke situatie, want dit product is niet bedoeld voor gebruik in haar."In video's die ze postte sinds haar foutje, is te zien hoe de 40-jarige Brown verschillende methodes probeert om de lijm uit haar haren te krijgen. Met shampoo wil het maar niet lukken, en uiteindelijk besloot ze zelfs om naar het ziekenhuis te gaan. Daar kreeg ze een urenlange behandeling met aceton, maar dat bleek haar hoofdhuid te beschadigen.Brown werd geadviseerd om thuis zelf verder te gaan met de behandeling, maar die zou nog niks hebben opgeleverd. Wel hebben mensen al meer dan 10.000 dollar gegeven aan de crowdfundingactie die ze opstartte. Het was haar doel om 1500 dollar op te halen.