Koop eens 4 kilo kakkerlakken voor de stokstaartjes van ZOO Antwerpen

Goed nieuws voor de Belgische dierenparken. Vorige week werd namelijk aangekondigd dat ze vanaf 13 februari opnieuw de deuren mogen openen. Na een lange sluitingsperiode waarin de parken geen inkomsten hadden, is dat een meer dan welgekomen nieuwtje.



Dierenparken hebben in tijden van sluiting namelijk bijna net zo veel uitgaves dan anders, maar een heleboel minder inkomsten. In de ZOO Antwerpen en Planckendael samen zitten zo’n 8.500 dieren, wat gelijkstaat aan 900.000 euro aan voedsel. Geld dat zonder bezoekers rechtstreeks van de spaarrekening gaat.



Om te vermijden dat de dierenparken in de toekomst geen geld meer over hebben om de nodige investeringen te doen, worden sympathisanten uitgenodigd om een gift te doen. En die giften zijn erg concreet. Zo kan je namelijk 4 kilo kakkerlakken voor de stokstaartjes kopen voor 120 euro of 10 kroppen sla voor de giraffen voor 10 euro. Uiteraard is het ook mogelijk om een vrije gift te doen als je niemand wil voortrekken. Ook nu de parken weer opengaan kan je je steentje bijdragen via de site van ZOOsamen.

Reacties

10-02-2021 12:14:54 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.580

OTindex: 2.588

Kakkerlakken kosten maar liefst 30 Euro per kilo? Da's best wel duur. Verder vind ik het een prima initiatief..

10-02-2021 12:18:25 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.561

OTindex: 6.687

@KhunAxe : Koopje! Ze laten verwijderen is een heel stuk duurder.

10-02-2021 12:19:08 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.580

OTindex: 2.588

@venzje : Valt mee, je huis laten ontkakkerlakken kost ongeveer 90 Euro.. Voor je hele huis!

10-02-2021 12:21:44 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.561

OTindex: 6.687





Laatste edit 10-02-2021 12:22 @KhunAxe : En om hoeveel kilo gaat het dan? Die beestjes wegen niet veel: een gram of twee per stuk.

10-02-2021 12:30:57 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.580

OTindex: 2.588





Ze variëren in lengte van 3,0 tot 110 mm en in gewicht van 8 tot meer dan 5000 mg. @venzje : Je bent niet echt een kakkerlakkenexpert geloof ik?Ze variëren in lengte van 3,0 tot 110 mm en in gewicht van 8 tot meer dan 5000 mg.

10-02-2021 12:36:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.561

OTindex: 6.687





Laatste edit 10-02-2021 12:38 @KhunAxe : Gelukkig niet. Maar ik kan wel opzoeken wat voedselkakkerlakken wegen. Daarvoor gebruiken ze niet de Macropanesthia rhinoceros.

10-02-2021 12:44:49 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.580

OTindex: 2.588





De grootste kakkerlakken ooit heb ik jaren geleden 's-avonds laat in de Thaise stad Had Yai gezien! Kolere zeg, die rotzakken hadden vast en zeker schoenmaat 32 @venzje : Ik heb gezocht op Europese kakkerlakken, niet specifiek één soort. Verder weet ik er ook geen donder van hoor, enkel dat je ze schijnbaar niet moet doodtrappen omdat je daarmee een heleboel eitjes schijnt te verspreiden.De grootste kakkerlakken ooit heb ik jaren geleden 's-avonds laat in de Thaise stad Had Yai gezien! Kolere zeg, die rotzakken hadden vast en zeker schoenmaat 32

10-02-2021 13:05:52 Buick

Senior lid

WMRindex: 792

OTindex: 142

Wnplts: amsterdam



Anders gaat de dierentuin nog vragen om 4 schoenen voor 1 kakkerlak @KhunAxe , niet verder vertellen.Anders gaat de dierentuin nog vragen om 4 schoenen voor 1 kakkerlak

10-02-2021 13:09:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.561

OTindex: 6.687

@KhunAxe :

Als student heb ik eens korte tijd in een pand gewoond waar Duitse kakkerlakken huisden. (Plus muizen en faraomieren.) Vlak nadat ik daar was vertrokken, zag ik in mijn nieuwe woning tot mijn schrik wéér zo'n beest over de muur rennen. Ik wist hem gelukkig dood te meppen (die rotzakken zijn razendsnel!) en daarbij is het gelukkig gebleven. Hij (het monster was gelukkig eierloos) zal bij de verhuizing wel in mijn spulletjes hebben gezeten.



: Jij wilt ze met twee blote pootjes laten lopen? Bij dit weer? Dierenbeul!



Laatste edit 10-02-2021 13:10 Als student heb ik eens korte tijd in een pand gewoond waar Duitse kakkerlakken huisden. (Plus muizen en faraomieren.) Vlak nadat ik daar was vertrokken, zag ik in mijn nieuwe woning tot mijn schrik wéér zo'n beest over de muur rennen. Ik wist hem gelukkig dood te meppen (die rotzakken zijn razendsnel!) en daarbij is het gelukkig gebleven. Hij (het monster was gelukkig eierloos) zal bij de verhuizing wel in mijn spulletjes hebben gezeten. @Buick : Jij wilt ze met twee blote pootjes laten lopen? Bij dit weer? Dierenbeul!

10-02-2021 13:27:09 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.580

OTindex: 2.588





Daar refereerde Venzje al heel handig aan: (Jij wilt ze met twee blote pootjes laten lopen?) @Buick : Vier? Net als de meeste, (alle?), insecten heeft de kakkerlak zes pootjes.Daar refereerde Venzje al heel handig aan: (Jij wilt ze met twee blote pootjes laten lopen?)

10-02-2021 13:39:58 Buick

Senior lid

WMRindex: 792

OTindex: 142

Wnplts: amsterdam

@KhunAxe

Als je er 1 ziet lopen die telkens oei koud roept, dan heeft die van mij schoenen gehad



Laatste edit 10-02-2021 13:41 @venzje , je kan wel zien dat ik geen ervaring hebt met kakkerlakken.Als je er 1 ziet lopen die telkens oei koud roept, dan heeft die van mij schoenen gehad

10-02-2021 15:27:50 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.634

OTindex: 15.681

S

Vier kilo voor die stokstaartjes en ook nog eens vier kilo voor mijn schoonmoeder . Ik bestel gelijk 8 kilo kakkerlakkenVier kilo voor die stokstaartjes en ook nog eens vier kilo voor mijn schoonmoeder

10-02-2021 15:47:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.053

OTindex: 36.504

Quote:

Zo kan je namelijk 4 kilo kakkerlakken voor de stokstaartjes kopen voor 120 euro

misschien is het nu veranderd, maar toen ik in de Bijlmer woonde hadden ze die wel voor niks kunnen krijgen misschien is het nu veranderd, maar toen ik in de Bijlmer woonde hadden ze die wel voor niks kunnen krijgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: