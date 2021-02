Politie maakt eind aan verjaardagspartij, gasten verstoppen zich in kasten en op wc's

VELSEN-NOORD - Agenten hebben gisteravond een eind gemaakt aan een illegaal feestje in de Eendrachtsstraat. De politie kwam het feest op het spoor na een tip van een oplettende voorbijganger.



Op basis van de tip was niet direct duidelijk waar in de betreffende straat precies gefeest werd. De exacte locatie werd wel duidelijk nadat agenten in burger de straat een tijdje in de gaten hadden gehouden.



Omdat de politie niet precies wist hoeveel man ze in het pand zouden aantreffen, werd er flink uitgepakt. Behalve agenten waren er ook boa's en een politiehond opgetrommeld. Toen ze aanbelden, deden twee jongens de deur open.



De jongens probeerden de politie ervan te overtuigen dat ze met z'n twee├źn waren en muziek luisterden. Daar geloofde de politie niets van, vooral omdat er op de vloer in de hal een flink aantal jassen en tassen lag.



Binnen troffen de agenten en boa's in zo'n beetje alle hoeken en gaten van de woning feestgangers aan. Ze hadden zich verstopt in kasten, op toiletten en in andere ruimtes. Uiteindelijk bleken er 11 mensen in de woning aanwezig te zijn, onder wie de bewoner, die zijn verjaardag stiekem in flink gezelschap vierde.



Alle aanwezigen hebben de nodige bekeuringen ontvangen, voor onder meer het overtreden van de coronaregels. Een deel van de feestgangers kreeg bovendien nog een boete, omdat ze zich niet konden legitimeren.

09-02-2021 10:23:02 allone

Ik heb hier een dubbel gevoel bij, bij het 'verraden' bij het 'dictatuursgevoel', en 11 mensen is nou niet bepaald een menigte, en we weten niet eens of deze mensen elkaar sowieso regelmatig tegenkomen. Om daar met een hele politie-eenheid binnen te vallen alsof het een criminele organisatie is, lijkt nogal extreem.

09-02-2021 10:26:36 KhunAxe

Nederland verwordt tot een Politiestaat...

09-02-2021 10:45:07 Mikeph

En omdat ze naar huis werden gestuurd kregen ze ook een bekeuring voor het overtreden van de avond klok.



Beetje jammer dit

09-02-2021 11:41:02 Buick

Ze wilden een feestje en ze wisten dat er dan boete's uitgedeeld zouden worden.

Niks politiestaat.

Even nog aan die regels houden en de horeca en de winkels kunnen weer open.

Dat is goed voor iedereen.

09-02-2021 11:53:58 setaoe

Duur verjaardag cadotje

09-02-2021 12:06:22 KhunAxe

Je hoort mij toch niets zeggen over de boete? Die vind ik op zich wel terecht, inderdaad, ze overtraden bewust de regels, maar om er dan zo'n fanfare van te maken? Terwijl men wist dat het om een feestje ging? Kom op!!



Gaat echt helemaal nergens over, en daarmee bedoel ik dus het politievertoon.. Ik blijf bij mijn mening, Nederland is bezig een politiestaat te worden!



En nog even? Hou je adem maar niet in, kan nog wel even aanslepen.. @Buick : Onzin! Als je leest hoe men op de loer heeft gelegen dan lijkt het wel of men een bende bankrovers te pakken wilden nemen!!Je hoort mij toch niets zeggen over de boete? Die vind ik op zich wel terecht, inderdaad, ze overtraden bewust de regels, maar om er dan zo'n fanfare van te maken? Terwijl men wist dat het om een feestje ging? Kom op!!Gaat echt helemaal nergens over, en daarmee bedoel ik dus het politievertoon.. Ik blijf bij mijn mening, Nederland is bezig een politiestaat te worden!En nog even? Hou je adem maar niet in, kan nog wel even aanslepen..

