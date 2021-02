Agent weigert meisje (5) te redden nadat hij haar per ongeluk neerschoot omdat hij geen bloed op zijn uniform wilde

Een agent weigerde een stervend 5-jarig meisje te redden nadat hij haar per ongeluk had neergeschoten omdat hij geen bloed op zijn uniform wou krijgen, beweert de moeder van het slachtoffer.



Ana Clara Machado hield haar favoriete pop vast toen ze dinsdag buiten haar huis in Pendotiba in Braziliƫ werd doodgeschoten.



Een team van agenten dat op dat moment in het gebied patrouilleerde, beweerde dat Ana Clara was geraakt door een verdwaalde kogel tijdens een vuurgevecht met een groep criminelen die naar verluidt het vuur op de agenten hadden geopend.



Volgens The Sun is een politieagent gearresteerd vanwege de dood van het meisje. De officier die verantwoordelijk was voor het onderzoek zei dat de agent tegenstrijdige verklaringen aflegde toen hij werd ondervraagd.

Reacties

07-02-2021 10:16:37 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.538

OTindex: 2.567





Wat een intens drama voor de nabestaanden is dit zeg! Ik hoop dat de verantwoordelijke agent aan zijn ballen opgehangen wordt!! Niet omdat hij het meisje doodschoot, dat kan inderdaad tijdens een vuurgevecht gebeurd zijn, maar omdat hij geen verantwoordelijkheid neemt maar zich er uit probeert te liegen Goh, weer zo'n fijn 'Feel good' verhaalWat een intens drama voor de nabestaanden is dit zeg! Ik hoop dat de verantwoordelijke agent aan zijn ballen opgehangen wordt!! Niet omdat hij het meisje doodschoot, dat kan inderdaad tijdens een vuurgevecht gebeurd zijn, maar omdat hij geen verantwoordelijkheid neemt maar zich er uit probeert te liegen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: