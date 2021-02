Vrouw bevalt van tweeling: kinderen blijken twee vaders te hebben

Bij tweeling denken we meteen aan twee broers of zussen die een kopie zijn van elkaar. Niet zo in dit geval. In Colombia is een vrouw bevallen van een

Reacties

05-02-2021 14:10:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.344

OTindex: 82.900

Zijn de kinders dan ook in dezelfde sessie geboren?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: