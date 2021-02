Artsen verwijderen vis van 18 cm uit keel man

Schokkende beelden tonen het moment aan waarop een arts een vis van 18 cm uit de keel van een man haalde na een bizar visongeval.De 24-jarige man was aan het vissen in een meer nabij Magdalena, Colombia.Nadat hij een vis in zijn handen had gegrepen, gooide hij de lijn terug in het water – op dat moment beet een tweede vis onmiddellijk aan zijn lijn.Met de eerste vangst nog in zijn handen, wist hij niet wat hij moest doen om te voorkomen dat hij de andere zou verliezen, dus besloot hij de eerste vis in zijn mond te stoppen terwijl hij de tweede binnenhaalde.De vis begon te bewegen en probeerde zichzelf te bevrijden – en belandde uiteindelijk in de keel van de jongeman.De visser liep in zijn eentje naar het ziekenhuis, maar kon de doktoren niet uitleggen wat er was gebeurd, omdat hij ademhalingsmoeilijkheden had en niet goed kon praten.Artsen realiseerden zich pas dat hij stikte in een vis na het maken van een röntgenfoto, en kwamen snel in actie om de vis te verwijderen, meldt LAD Bible.