Ontvoering in Leidsche Rijn blijkt vrijgezellengrap, politie kan er niet om lachen

LEIDSCHE RIJN - De politie in Leidsche Rijn is druk geweest met een vermeende ontvoering in de Londenstraat. Er kwam een melding dat een man met gebonden handen in de kofferbak van een auto was gegooid.



Bij de politie was dat reden om alarm te slaan. Een politiehelikopter vloog boven de buurt, op zoek naar het voertuig.



De auto werd even later aangetroffen. Van een echte ontvoering bleek geen sprake te zijn. Drie broers hadden een vrijgezellen-grap uitgehaald. De wijkagent van Vleuten-De Meern kon er niet om lachen, meldt hij via Twitter.



Reacties

03-02-2021 16:25:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.323

OTindex: 82.854

Jonge jonge, wát een lol....

03-02-2021 17:09:26 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.443

OTindex: 76.837

En wie zal dat betalen?

