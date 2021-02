Agent vermomt zich als pakketbezorger en geeft oplichters koekje van eigen deeg

Dankzij een verkleedtruc heeft een politieagent in Harderwijk twee mannen opgepakt die een bankpas wilden stelen. De politie heeft de slimme actie, die vrijdag plaatsvond, zondag naar buiten gebracht.



Een inwoner van Harderwijk leek vrijdagmiddag het slachtoffer te gaan worden van bankpasfraude. Hij had zijn bankgegevens via een e-mail verstuurd, maar niet naar de bank, zoals hij eerst dacht. Toen hij bericht kreeg dat zijn oude pas zou worden opgehaald door iemand van een pakketdienst, kreeg hij argwaan. Daarom seinde hij de politie in.



Daarop ging een agent snel naar de woning van het slachtoffer. Rond het afgesproken tijdstip kwam iemand in een jas van een pakketdienst inderdaad de pas ophalen. Het slachtoffer liet hem binnen, waarna de agent de verdachte meteen kon aanhouden. Het gaat om een 20-jarige Zwollenaar. Maar daarmee was de zaak nog niet voorbij.



De agent wist namelijk dat de verdachte gebracht was door iemand die verderop zat te wachten in een auto. Hij trok de jas van de pakketdienst aan en liep, nog extra vermomd door een mondkapje, naar de auto.



De handlanger had pas op het laatst door wat er loos was. Hij wist zich los te rukken, maar na een korte achtervolging konden andere agenten hem alsnog aanhouden. Op zijn vlucht heeft de verdachte een mobiele telefoon van zich af gegooid, meldt de politie. Die is in beslaggenomen, net als een laptop, meerdere telefoons en een bankkaart. De tweede verdachte is een 23-jarige inwoner van Lelystad.



De zaak is voor de politie aanleiding om mensen nog eens extra op het hart te drukken dat een bank nooit zomaar belt, mailt of een sms stuurt over een nieuwe pas.

