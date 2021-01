De oorzaak van de afsluiting A15 van dinsdag: ook het asfalt is vermoeid

DEIL - Ondanks de afname van de verkeersbewegingen raakt het asfalt in coronatijden af en toe vermoeid. Net als wij allemaal. Het gevolg: een gat in de weg waardoor de A15 dinsdag tijdelijk helemaal dicht moest tijdens de spits.



De weginspectie van Rijkswaterstaat ontdekte het gat en besloot de A15 direct af te sluiten om ongelukken te voorkomen. De wegafsluiting zorgde voor een half uur vertraging. De oorzaak van de schade aan het wegdek is volgens een woordvoerder 'vermoeid asfalt', een vakterm in de betonindustrie voor wegdek dat bros is.



Meest voorkomende oorzaak van schades

Asfalt raakt vermoeid wanneer auto's continue over hetzelfde spoor rijden, of door andere abrupte handelingen zoals remmen. Zoals bij een afslag het geval kan zijn. Vermoeid asfalt is volgens onderzoek de meest voorkomende oorzaak van schades in het wegdek.



Op de foto van Rijkswaterstaat is te zien dat het asfalt zich al eerder beroerd voelde en een extra laagje kreeg.



Een aannemer die snel ter plaatsen kon zijn dekte het vermoeide asfalt toe met een nieuw laagje beton. Zo kon de snelweg spoedig weer open.

Coronamoe, asfaltmoe,brexitmoe. Wat wordt de volgende?

Nou moe! Dan moeten die wegen maar voor de nacht afgesloten worden zodat het asfalt ongestoord kan slapen. Dat zal wel helpen!

@Mamsie , daarom bestaan er fluisterbanden, om het asfalt niet wakker te maken.

