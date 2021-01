Buizerd redt bosje in Nijmegen van ondergang

NIJMEGEN - Bewoners van de Oude Graafseweg in Nijmegen zijn 'gered' door een buizerd. Ze maakten zich zorgen om het verdwijnen van een bosje vanwege de aanleg van een oversteekplaats voor een snelfietspad, maar de gemeente komt terug op haar plannen. Het pad zal niet dwars door het bosje gaan, maar eromheen.



“Zit íe zo een beetje recht?”, vroeg Silvy Peperzak afgelopen maandag nog toen zij samen met buurtbewoners twee spandoeken ophing aan de hekken die om het bosje staan.



Volgens Peperzak zorgen die hekken er juist voor dat er allerlei dieren vertoeven in het groen. “We hebben ook het idee dat daardoor juist zoveel vogels en dieren hier in de buurt leven. En we zijn er erg bang voor dat als er een fietspad komt, dat dat het hele karakter van het bosje aantast.”



De SP in Nijmegen deelde die zorgen en had al vragen gesteld aan het college. Biljana Markovic van de SP is het wel eens met het beleid van wethouder Tiemens (GroenLinks) om voldoende (snel)fietspaden aan te leggen in de Waalstad. “Echter ben ik wel van mening dat we wel goed moeten kijken naar waar die fietspaden dan moeten komen. En dat dat niet ten koste moet gaan van het groen wat al vrij schaars is in Nijmegen”, aldus Markovic.



Het bosje is dan wel klein, maar volgens de buurt zitten er wel 53 verschillende soorten dieren. “Dus alleen al daarom heeft het veel meer waarde”, benadrukt Markovic.



Eén van die dieren meldt zich nog tijdens het interview van Omroep Gelderland met de buurt. “Oh, je hoort ‘m nu”, roept Silvy Peperzak verrast. “Kijkt daar vliegt-ie."



Die buizerd moet jullie een beetje gaan redden he? “Ja, precies.” En dat heeft de roofvogel dan ook gedaan. Een dag na het interview in de buurt liet de gemeente Nijmegen weten dat het snelfietspad niet dwars door het bosje, maar eromheen gelegd zal worden.

