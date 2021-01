Vrouw ontdekt dat haar moeder nog leeft vlak voor ze gecremeerd zou worden

Een Argentijnse vrouw heeft haar moeder van de dood gered nadat ze een hartstilstand kreeg en doodverklaard werd. Vlak voordat de moeder gecremeerd werd, zag haar dochter tekenen van leven en trok ze aan de alarmbel.



De 89-jarige vrouw werd op 23 januari opgenomen in een ziekenhuis in de Argentijnse stad Resistencia. Toen haar 54-jarige dochter de volgende dag langskwam, vertelde het ziekenhuispersoneel dat haar moeder overleden was aan de gevolgen van een hartstilstand.



De moeder werd vervolgens overgebracht naar het crematorium. Vlak voordat de crematie in gang werd gezet, merkte haar dochter tekenen van leven op bij haar moeder. Ze liet het meteen weten aan het personeel waardoor de crematie net op tijd werd tegengehouden. Vervolgens werd de moeder opnieuw overgebracht naar het ziekenhuis.



De vrouw bracht haar familie meteen op de hoogte met een bericht. “Ik wilde jullie even laten weten dat mama nog in leven is. Toen we in het crematorium waren, zag ik plots tekenen van leven. We zijn nu op weg naar het ziekenhuis”, stuurde ze volgens Daily Star.



De moeder wordt momenteel behandeld op de afdeling intensieve zorgen. De lokale autoriteiten onderzoeken de zaak.

Reacties

30-01-2021 10:11:42 Mikeph

Hoe verschrikkelijk zou het voor de moeder zijn geweest als ze levend gecremeerd zou zijn.

30-01-2021 10:33:28 Buick

Vreemd dat de rest van de familie niet bij de crematie aanwezig was.



30-01-2021 10:48:05 Mamsie

Die "tekenen van leven", die maken mij zo nieuwsgierig...

Wat is daar gebeurd? Keek zij in de kist naar haar dode moeder en keek moeder gewoon terug? En zei moeder toen hallo?



30-01-2021 11:43:10 Buick

@Mamsie , die moeder zei natuurlijk:"nou dat werd tijd."

30-01-2021 12:10:16 omabep

@Buick :

Fijn dat de dochter het nog heeft opgemerkt, je moet er niet aan denken hoeveel er eigenlijk dus niet zo bekaaid vanaf zijn gekomen.



Geeft gelijk een extra taak aan de begrafenisondernemer om nog een keer goed na te kijken of de persoon echt overleden is voordat hij met de crematie of begrafenis verder gaat. Lockdown? Of te ver van elkaar afwonen, of de reis is te duur zomaar een paar redenen waarom.Fijn dat de dochter het nog heeft opgemerkt, je moet er niet aan denken hoeveel er eigenlijk dus niet zo bekaaid vanaf zijn gekomen.Geeft gelijk een extra taak aan de begrafenisondernemer om nog een keer goed na te kijken of de persoon echt overleden is voordat hij met de crematie of begrafenis verder gaat.

30-01-2021 12:35:37 allone

wat is erger, levend verbranden of levend begraven worden? om nachtmerries van te krijgen.wat is erger, levend verbranden of levend begraven worden?

