Chauffeur redt baby die aan de kant van de weg was achtergelaten na autodiefstal

Een chauffeur van een bestelbus redde een baby die aan de kant van de weg was achtergelaten na een vermoedelijke carjacking.



De politie reageerde maandag op meldingen van ontvoering en een gestolen auto in Houston, VS.



Kort daarna werd op bewakingsbeelden een man vastgelegd die een baby achterliet in zijn draagzak aan de kant van een nabijgelegen weg, schrijft The Sun.



Gelukkig zag Amazon-bezorger Juan Carlos Flores het kind langs de weg. Hij bracht de baby voorzichtig naar een nabijgelegen huis waar een huiseigenaar de politie belde.



Even later werd de baby herenigd met zijn moeder.

Reacties

28-01-2021 21:20:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.388

OTindex: 76.777



Gelukkig wel goed afgelopen. Dit is vast de eerste keer dat een Amazon-bezorger ergens een baby bezorgde Vroeger werd dat nog door de ooievaar gedaan, maar dat is niet meer... Die moeder zal trouwens ook wel bezorgd zijn geweest, maar op een andere manier dan de baby



Laatste edit 28-01-2021 21:22 Weer iemand die haar baby in de auto alleen liet? Ook met sleuteltje nog in het contactslot? Ze leren het daar ook nooit, ze zullen wel geen WMR lezen.Gelukkig wel goed afgelopen. Dit is vast de eerste keer dat een Amazon-bezorger ergens een babyVroeger werd dat nog door de ooievaar gedaan, maar dat is niet meer... Die moeder zal trouwens ook welzijn geweest, maar op een andere manier dan de baby

28-01-2021 22:38:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.277

OTindex: 82.758

@allone : Ik snap dat ook niet. Het kostbaarste dat je hebt, verlies je toch geen seconde uit het oog!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: