Enorme sneeuwpenis verschijnt op Zweedse rotonde

Een drie meter hoge sneeuwpenis verscheen op een rotonde net buiten Borås na zware sneeuwval op dinsdag, wat zowel gegiechel als veiligheidsproblemen veroorzaakte.De rotonde waar iemand van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de enorme creatie te bouwen, bevindt zich bij de afrit van snelweg 40 richting Dalsjöfors en Äspered.Volgens automobilist Perra Larsson is het een traditie geworden dat zo'n sneeuwsculptuur op de rotonde verschijnt."Dit is het vijfde jaar dat het er is. En ik vind het leuk", vertelde Perra Larsson aan de krant Borås Tidning.Helena Alçenius, de CEO van Borås TME, een gemeentelijk bedrijf dat Borås op de markt brengt, lachte toen ze foto's van de creatie zag."Ik ben een beetje onder de indruk, want het is niet iets dat je in een oogwenk bouwt en het moet ter plaatse worden gebouwd. Het ziet er goed uit, ik hoop dat ze het leuk hebben gehad toen ze het deden", vertelde ze aan Göteborgs-Posten..Maar aangezien hij midden op een rotonde staat, vormt de sneeuwpenis een veiligheidsrisico, aldus de Zweedse transportadministratie."Er mogen geen borden of artistieke uitingen zijn die de verkeersomgeving en de veiligheid verstoren. Als we dat bij inspecties aantreffen, verwijderen we het. Het belandt vaak in een magazijn bij een van onze onderaannemers" zo vertelde Sofia Lindahl, medewerkster persmededelingen bij de administratie van het Zweedse Transport aan Göteborgs-Posten.“Zelfs dingen die van natuurlijke materialen zijn gemaakt, kunnen de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden.