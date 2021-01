Sneeuw maakt de wegen tot een dodelijke val voor rendieren

ZWEDEN: De politie in Västerbotten dringt er bij de weggebruikers op aan om zeer voorzichtig te zijn, aangezien rendieren na de sneeuwstormen van de afgelopen dagen de weg op zijn gegaan.

De politie in Västerbotten heeft de afgelopen 24 uur een aantal telefoontjes gekregen dat er rendieren op de wegen in de regio zijn geweest. Zondagochtend waren er 25-30 rendieren op de E4 ten zuiden van Robertsfors, terwijl er een rendier op de E12 was ter hoogte van Ersboda.

Het zijn de grote hoeveelheden sneeuw van de afgelopen dagen die ervoor zorgen dat de rendieren de wegen opzoeken omdat ze daar makkelijker kunnen lopen, zegt Elisabeth Glaas, persmedewerker in de politieregio Noord.

- Wat dan kan gebeuren is dat de rendieren daar niet uit kunnen door de hoge ploegmuren aan de kant van de weg. De randen kunnen wel twee meter hoog zijn, en als ze er niet uit kunnen, raken de dieren erg gestrest, wat tot ongelukken kan leiden.

Zaterdagavond stierven minstens twaalf rendieren toen een vrachtwagen een rendierkudde langs de E4 bij Ånäset aanreed - wat ertoe leidde dat het dorp Malå Sami de weggebruikers aanspoorde om langzamer te rijden, meldt SVT Nyheter Västerbotten.

- Het wordt een ware dodengang voor de rendieren als de vrachtwagens over de E4 donderen, zegt Lars Stensund, wiens rendieren werden gedood, tegen SVT.

Slecht zicht in combinatie met de grote hoeveelheden sneeuw vereist dat weggebruikers extra opletten - en als er dieren op de weg zijn, moet de bestuurder proberen om ze niet te storen, dringt Elisabeth Glaas aan.

- We hebben milder weer gehad aan de kust, maar landinwaarts valt er nog steeds koude sneeuw en kan het zicht erg slecht zijn. Bovendien kan het erg glad zijn, dus alle weggebruikers hebben nu de plicht om daar rekening mee te houden, zegt ze.

Reacties

27-01-2021 14:19:52 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 47.779

OTindex: 26.871

Is dat niet elk jaar daar het geval?

27-01-2021 14:27:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.855

OTindex: 36.393

@Emmo :

de laatste paar jaren was het minder, maar nu krijgen we geloof ik wat we nog te goed hadden de laatste paar jaren was het minder, maar nu krijgen we geloof ik wat we nog te goed hadden

27-01-2021 14:42:51 Buick

Stamgast

WMRindex: 714

OTindex: 120

Wnplts: amsterdam

@botte bijl , dus jij hebt de slee van zolder gehaald

27-01-2021 14:44:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 83.855

OTindex: 36.393

@Buick :

heb geen slee en geen zolder. bij -18 is een winterslaap verstandiger heb geen slee en geen zolder. bij -18 is een winterslaap verstandiger

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: