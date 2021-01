Man overleeft achttien dagen in Australische wildernis

Een 58-jarige man die al achttien dagen vermist was in de Australische wildernis, is gezond en wel teruggevonden. Robert Weber overleefde door water te drinken uit een dam en paddenstoelen te eten. Dat heeft de politie laten weten.De man werd voor het laatst gezien op 6 januari, nadat hij een hotel had verlaten in Kilkivan, in de deelstaat Queensland, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Brisbane. Volgens de politie reed Weber zich vast op een hem onbekende weg. ,,Hij bleef daarop drie dagen vlakbij zijn wagen, samen met zijn hond, tot hij geen water meer had”, aldus de politie in een verklaring. ,,Hij vertrok te voet en raakte verdwaald.”De man bleef in de buurt van een stuwdam, waar hij het overleefde door water te drinken uit de dam en paddenstoelen te eten. Hij sliep op de grond. Zijn hond is spoorloos.De zoekacties naar Robert Weber in het ‘dichte gebied met struiken, rivieren, dammen en steil terrein, waren al een week geleden stopgezet. Hij werd vanmorgen door een plaatselijke huisbaas gevonden nabij een wegversperring.Weber is in het ziekenhuis opgenomen. Hij is ongedeerd, aldus de politie.