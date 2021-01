Automobilist gebruikt spinnenfobie als smoes voor te hard rijden

Een man is vrijdagavond in Rotterdam op de bon geslingerd, omdat hij te hard reed en geen gordel droeg. Volgens hem was dat omdat hij een spin in zijn auto had. En hij was bang voor spinnen.

De man werd gespot op de Tjalklaan in Oud-Mathenesse. Hoe hard hij precies reed, kon de politie niet peilen, maar de meter sloeg 'behoorlijk' ver uit. Daarom werd hij aan de kant gezet.



De automobilist was geen onbekende van de politie, hij had 'een goed gevuld cv'. Toen hem werd gevraagd waarom hij zo hard reed, had hij wel een verklaring: "Er zat een spin in de auto. Daarom reed ik wat harder en was ik mijn gordel vergeten."



De verklaring werd afgekeurd met de woorden 'In het kader van #FunnyFriday deed deze het weer goed in de categorie geloofwaardige verklaringen'.



De automobilist kreeg een bon en mocht daarna zijn weg vervolgen. Dat deed hij volgens de politie 'zonder die zogenaamde spin op te zoeken of onze assistentie te vragen om de spin veilig te verwijderen'.

Reacties

27-01-2021 08:14:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.379

OTindex: 76.744

Quote:

omdat hij te hard reed en geen gordel droeg. Volgens hem was dat omdat hij een spin in zijn auto had logisch toch: hij probeerde die spin te ontvluchten logisch toch: hij probeerde die spin te ontvluchten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: