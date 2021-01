Soesterberg de ufo-hoofdstad van Nederland?

SOESTERBERG - In de lucht boven de voormalige vliegbasis Soesterberg is vandaag, op wat vogels na, niets te zien. Maar als we het ufomeldpunt.nl mogen geloven, is Soesterberg dé hotspot van Nederland als het gaat om aantallen waargenomen onbekende vliegende objecten.



Van lichtbollen en -flitsen tot draaiende schijven: tussen 2011 en 2020 werden er rondom Soesterberg 126 waarnemingen gedaan. Dat was voor het tijdschrift Quest deze zomer al aanleiding om te concluderen dat het dorp onder de rook van Amersfoort de 'ufo-hoofdstad' van Nederland is. En nu is er ook een documentaire over ufo's bij Soesterberg in de maak.



Bram Roza houdt met 'zijn' ufo-meldpunt sinds 2011 de cijfers bij. Ook hij vindt het nogal "frappant". Mede daarom maakt hij er nu een documentaire over. "Eigenlijk wilde ik alleen een artikel schrijven over één zo'n incident, maar toen ontdekte ik steeds meer interessante verhalen."



In zijn documentaire duikt Roza in die nogal mysterieuze geschiedenis van vijf bekende en "zeer goed gedocumenteerde" waarnemingen. Tegelijkertijd probeert hij een antwoord te zoeken op de vraag waarom er nou juist in dit gebied zoveel meldingen worden gedaan.



"Mensen denken altijd dat 'ufo' synoniem is aan een vliegende schotel. Maar het is gewoon een vliegend object dat je niet kan verklaren", zegt Roza. Daarom moet je volgens hem veel breder naar mogelijke antwoorden zoeken. "Misschien is het interdimensionaal, of zijn het tijdsreizigers. Of iets wat we nog helemaal niet kennen!"



Veel mensen staan er volgens hem nogal sceptisch tegenover. "Ze reageren zo van 'doe normaal' en 'je zult het wel verkeerd hebben gezien'". Daarom heeft hij ook het ufo-meldpunt opgericht, zegt Roza. Op die site kan iedereen terecht die denkt iets te hebben gezien.



Volgens Roza gaat de Soesterbergse ufo-geschiedenis in ieder geval terug tot de jaren 50. Toen arriveerden de Amerikanen op de luchtbasis. In 1979 haalde Soesterberg het landelijke nieuws toen twaalf militairen iets zagen wat ze niet konden verklaren: een grote zwarte driehoek. "Met op elke hoek een licht", vult Roza aan. "Het was zo breed als de startbaan en bleef er geruisloos boven hangen voordat hij om zijn as draaide en weer wegschoot."



De documentairemaker buigt zich onder meer over dat incident. Hij zou maar wat graag weten wát die militairen toen precies hebben gezien. Volgens de luchtmacht was er sprake van een luchtspiegeling, vertelt Roza. Maar dat gelooft hij niet.



"Kijk, mensen zijn slechte waarnemers. Maar als zo'n grote zwarte driehoek zó dichtbij is, zeg maar tientallen meters, dan kun je wel zeggen dat het verkeerd geïnterpreteerd is maar dan ga je toch sneller denken aan geheim militair project."



Op de wekelijkse Soesterbergse markt blijkt dat de inwoners nog even moeten wennen aan de titel van hun dorp. "Ufo-hoofdstad? Wat is dat nou weer?", reageert een marktbezoeker. "Haha, ja ik had het al begrepen", zegt een ander. "Maar ik was toch liever hoofdstad van iets anders geweest!"



De verkoper achter de aardappelkraam kan zich er wel iets bij voorstellen. "Ik heb zelf ook eens een ufo gezien", vertelt hij. "Dat is al wel lang geleden, 15 jaar of zo." Bovendien was het niet in Soesterberg, maar goed. "In een flits, een draai in de lucht en toen schoot het weer weg."



De meeste Soesterbergers hebben wel een vermoeden waar al die meldingen vandaan komen. "Ja, van de vliegbasis misschien." Een ander vult aan: "Misschien dat ze dénken dat ze ufo's zien, vanwege al die militaire bezigheden hier."



Ook Roza zoekt zijn verklaring op de voormalige vliegbasis. "Want over de hele wereld zijn op luchtmachtbasissen waar nucleaire wapens lagen, ufo's van zeer dichtbij waargenomen." Afgelopen weekend publiceerde De Volkskrant zelfs een artikel waarin de aanwezigheid van zulke wapens lijkt te worden bevestigd.



Toch bekruipt Roza na al dat onderzoek ook een gevoel van vertwijfeling. "Ik heb tijdens mijn onderzoek ook dingen gevonden die niet te verklaren zijn als 'een geheim militair voertuig'".



Dus of Soesterberg dan toch bezocht is door buitenaards leven? "Ik denk dat speculatie goed is, maar om het meteen in die hoek te stoppen, is denk ik gevaarlijk. Misschien mis ik dan weer andere aanwijzingen." Roza voegt daaraan toe dat mensen die denken iets te hebben gezien altijd contact kunnen opnemen via info@ufomeldpunt.nl.

Reacties

26-01-2021 19:18:15 Grouse

Ik heb gisteren en eergisteren nog onverklaarbare zaken gezien. In Den Bosch, Rotterdam, Helmond, Eindhoven, Urk en nog een paar plaatsen.

Soesterberg zat daar niet bij.



Laatste edit 26-01-2021 19:18

26-01-2021 19:19:46 Emmo

Ik krijg altijd de indruk dat UFO adepten ze zien vliegen.

En onverklaarde vliegdingen in de buurt van een luchtmachtbasis? mwah....

27-01-2021 00:36:52 botte bijl

hebben ze nog steeds niet door dat daar de aanvliegroute naar Bielefeld is

