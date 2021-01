Wetenschappers ontdekken oranje vleermuis in West-Afrika

Een groep wetenschappers, onder leiding van het American Museum of Natural History en Bat Conservation International, heeft een nieuwe vleermuissoort

Dat is inderdaad WMR waardig. Als je bedenkt dat het genetisch verschil tussen mensen en chimpansees maar 1.2% bedraagt dan is een minimum van 5% tussen de naaste verwant heel groot. Zeker als je bedenkt dat vleermuizen kunnen vliegen en dus relatief gemakkelijk met andere soorten in contact kunnen komen, ook in relatief geïsoleerde berggebieden.

26-01-2021 14:35:24

Batman vliegt door de lucht op zijn zoektocht om de misdaad te bestrijden. Hij moet dringend naar een bankoverval, maar plots ziet hij hoe Wonder Woman naakt op een dak ligt te zonnebaden. Hij onderbreekt zijn vliegtocht om snel even een nummertje te maken. Het is kort maar krachtig, en dan gaat hij er weer vandoor. Na afloop vraagt Wonder Woman: Wat is hier gebeurd?

De Onzichtbare Man antwoordt: Volgens mij was het Batman, die ouwe homo heeft mij keihard in mijn reet gen@@kt.