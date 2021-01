Autodief rijdt terug om kind uit wagen te zetten en moeder een standje te geven

In de Amerikaanse stad Oregon trof een dief een kind aan in de SUV die hij gestolen had, waarop hij terug naar de eigenares reed om haar een standje te geven. Hij wilde haar duidelijk maken dat je je kind niet zomaar achterin de auto moet laten zitten en dreigde de politie te bellen vanwege haar onverantwoordelijke gedrag.De moeder van het kind parkeerde haar auto op zaterdagochtend voor een supermarkt om melk en vlees te halen, schrijft The Oregonian . Ze was volgens de lokale politie nooit meer dan vijf meter van haar auto verwijderd, maar had de sleutels in het contact laten zitten. “Ze heeft geen misdaad begaan,” zei een agent tegen de lokale krant. “Ze kon haar kind en haar auto nog gewoon zien. We willen iedereen toch meegeven om je autosleutels mee te nemen als je uitstapt.”De dief zag zijn kans, stapte in en ontdekte al vrij snel dat hij niet alleen was. Hij maakte een U-bocht, parkeerde voor de winkel naast de supermarkt en beende op de vrouw af om haar een preek te geven. “Daarna geeft de dief haar de opdracht haar kind uit de auto te halen, en dat deed ze”, verklaarde de agent. Vervolgens reed de dief alsnog weg in de gestolen wagen.