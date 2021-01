Eigenaar van Chinees restaurant is pijnlijk eerlijk over zijn gerechten: ‘Ik ben niet zo'n fan van onze versie’

Chinees restaurant ‘Aunt Dai’ in de Canadese stad Montreal is ineens heel populair door social media. De eigenaar is op de menukaart extreem eerlijk over de gerechten die erop staan. Sinds een klant foto's van de menukaart postte op Twitter komen er meer klanten op het restaurant af.



‘Aunt Dai is mijn favoriete Chinese restaurant in Montreal, maar de echte traktatie is het menu, met uiterst eerlijk commentaar van de eigenaar’, schreef twitteraar Kim Belair naast de foto's die ze maakte van de menukaart van het restaurant. Restauranteigenaar Feigang Fei beschrijft zijn Orange Beef als ‘niet zo goed als’ een ander gerecht op de kaart, de General Tao Chicken.



Ook is Fei ‘geen grote fan’ van de zoete en pittige varkensreepjes, omdat het anders is dan de versie die hij at toen hij naar de universiteit in China ging. ,,Ik ben niet niet zo'n fan van onze versie.” Op de menukaart liet de eigenaar weten dat hij niet de kans had om zijn rundvlees met satésaus te proberen op het moment dat hij de beschrijving schreef. Wel is hij fan van het komijnrundvlees, hij noemt het ‘erg lekker’.

Reacties

21-01-2021 18:45:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.223

OTindex: 82.570

Quote:

Ook is Fei ‘geen grote fan’ van de zoete en pittige varkensreepjes,



Nou ja, hij kookt ook niet voor zichzelf maar voor zijn klanten.

Nou ja, hij kookt ook niet voor zichzelf maar voor zijn klanten. Als die het graag bestellen is het toch prima en dan maakt het echt niet uit wat hij zelf erg lekker vind.

