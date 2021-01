Opnieuw sneeuw in de Sahara

CAIRO: De temperaturen in de Sahara zijn gedaald tot -3C, waardoor zandduinen in een Algerijnse stad bestrooid zijn met sneeuw.Door deze temperatuurdaling kon de stad Ain Sefra pas voor de vierde keer in 42 jaar sneeuw ervaren. De andere drie keer waren in 1979, 2017 en 2018. In 2017 gooide een sneeuwstorm sneeuw tot een meter diep in Ain Sefra.Fotograaf Karim Bouchetata plaatste dramatische foto's en video's van het unieke weer in de afgelegen stad.Ain Sefra ligt in het Atlasgebergte, 1000 meter boven zeeniveau en staat bekend als 'de poort naar de woestijn'.