Opgepakt wegens bakken onfatsoenlijke cakes

Een vrouw in Egypte werd kort vastgehouden nadat ze werd beschuldigd van het bakken van "onfatsoenlijke" cakes, zeggen lokale media.

De taarten, bedekt met genitaliën en ondergoed gemaakt van fondantsuikerglazuur, werden gegeten op een verjaardagsfeestje in een exclusieve sportclub in Caïro.

Nadat foto's viraal waren gegaan, werd de bakker gearresteerd en later vrijgelaten op borgtocht van $ 319 (£ 234). Er zijn berichten dat de feestgangers mogelijk ook te maken krijgen met juridische stappen.

Een religieuze topinstantie waarschuwde dat dergelijke gebakken goederen door de islam verboden waren.

Dar al-Ifta schreef op Facebook dat producten met seksuele voorstellingen "een aanval op het waardensysteem en een grove misbruik van de samenleving" waren.

Het ministerie van Jeugd en Sport onderzoekt naar verluidt de betrokkenheid van de club die de privébijeenkomst organiseerde.

Mensenrechtenadvocaat Negad El Borai tweette dat het incident bevestigt dat "er een deel is van de samenleving, met steun van de staat, dat elke ruimte voor persoonlijke vrijheid in Egypte wil elimineren onder het voorwendsel van het beschermen van de Egyptische familiewaarden".

Hij trok parallellen met de zaken van verschillende jonge Egyptische vrouwen die werden beschuldigd van moraliteitsgerelateerde misdrijven in verband met video's die op TikTok en andere sociale mediaplatforms werden gepost.

Afgelopen dinsdag vernietigde een hof van beroep de gevangenisstraffen van twee jaar die waren opgelegd aan twee beïnvloeders - Haneen Hossam, 20, en Mawada al-Adham, 22 - die in juli werden veroordeeld wegens 'het ondermijnen van familiewaarden en -principes' en het publiceren van 'onfatsoenlijke' foto's. en video's.

Maar dagen later bleek dat de officier van justitie had bevolen de vrouwen vast te houden in afwachting van een onderzoek naar beschuldigingen van mensenhandel. De aanklager beweerde dat ze tienermeisjes hadden uitgebuit door hen aan te moedigen soortgelijke video's als die van hen te plaatsen.

Een advocaat van de vrouwen zei dat ze tegen deze stap in beroep zouden gaan.

Reacties

21-01-2021 08:56:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.385

OTindex: 6.563





Toch blijft de houding van veel grote religies ten opzichte van seks me hogelijk verbazen. Ik bedoel, het belangrijkste doel van het leven is voortzetting ervan door middel van eten en zich voortplanten. Gesprekken over en afbeeldingen van eten worden gezien als cultuurgoed, maar de voortplanting is taboe. Waaróm in godesnaam?

Terwijl vrijwel iedereen zich er wel degelijk mee bezighoudt, het door dezelfde religies vaak nog wordt gepropageerd ook, als je het er verder maar niet over hebt. Toch ook wel fijn voor de Nederlandse gebruiker dat het bedrag in Amerikaanse dollars handig is omgerekend naar Britse ponden.Toch blijft de houding van veel grote religies ten opzichte van seks me hogelijk verbazen. Ik bedoel, het belangrijkste doel van het leven is voortzetting ervan door middel van eten en zich voortplanten. Gesprekken over en afbeeldingen van eten worden gezien als cultuurgoed, maar de voortplanting is taboe. Waaróm in godesnaam?Terwijl vrijwel iedereen zich er wel degelijk mee bezighoudt, het door dezelfde religies vaak nog wordt gepropageerd ook, als je het er verder maar niet over hebt.

21-01-2021 09:26:36 jero

Oudgediende



WMRindex: 7.077

OTindex: 6

@venzje : Als katholiek zijnde is het het laatste wat je hoort na een kerkmis bij onze WMR Paus: Ga heen in vrede en vermenigvuldig U ... op mijn after party

21-01-2021 09:33:20 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.385

OTindex: 6.563

@jero : Wat mij herinnert aan een scene uit De Familie Doorzon, waar een jaar na het huwelijk de pastoor fijntjes komt herinneren aan zijn aansporing tijdens de huwelijksmis. "Ooo, vermenigvúldigen? Ik wist dat het iets met rekenen was, maar ik dacht dat u het over aftrekken had gehad."

21-01-2021 09:40:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.219

OTindex: 82.555

Wat had ze dan precies gebakken? Lulkoek?

21-01-2021 09:53:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.327

OTindex: 76.659

Samen eten vind ik gezellig, maar seks houd ik liever ook privé. En dit niet uit godsdienstige overwegingen. Smaken verschillen, maar ik vind een lul op een taart ook niet echt van goede smaak getuigen.

Dat gezegd hebbende, ieder het zijne, en ik ben het er natuurlijk ook niet mee eens om mensen voor hun keuzes te beboeten.

Mensenhandel is daar niet mee te vergelijken, dat is crimineel in de zoveelste graad.

21-01-2021 09:58:23 jero

Oudgediende



WMRindex: 7.077

OTindex: 6

@venzje : Die homo stiefzoon van Doorzon ging eens vreemd met een tandarts, zijn man: moet je er nou al weer heen? Ik heb zo'n last van mijn kies. Nou wilt U dat ik ga boren of trekken? loopt hij de praktijk uit mijn pijn in zijn ....

21-01-2021 11:15:48 submarine

Erelid

WMRindex: 1.037

OTindex: 494

Wnplts: Oceania

Ik heb liever een beschaafd koekje

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: