Piloot wil rondje boven Amsterdam vliegen, maar wordt tegengehouden

Een brutale piloot van AeroMéxico heeft zondagavond om 22.30 uur geprobeerd om op 1200 meter hoogte een rondje boven Amsterdam te vliegen. Een verontwaardigde luchtverkeersleider stak hier een stokje voor.Vlak voordat het vliegtuig ging opstijgen op Schiphol, nam de piloot van het toestel contact op met de luchtverkeersleiding. Dat is te horen op een geluidsopname die op Twitter staat.,,Is er een kans dat we een rondje boven Amsterdam mogen maken op 4000 voet (1200 meter)”, vraagt de piloot vlak voor 22.30 uur. ,,Vliegen over Amsterdam op 4000 voet?” vraagt een verontwaardigde luchtverkeersleider. ,,Ja, dat is wat we verzoeken”, antwoordt de piloot meteen. ,,Dat is niet mogelijk, heel Amsterdam zal dan wakker worden, volgende keer moet je Amsterdam maar bezoeken als alles weer open is”, reageert de luchtverkeersleiding.Of de luchtverkeersleiding op Schiphol vaker dergelijke brutale verzoeken krijgt, is niet bekend.