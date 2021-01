Dit dieetboek kost net zo veel als een nieuwe Peugeot 108

Met elke hap die je eruit zou nemen, ben je een godsvermogen kwijt. Het eerste op zoete aardappel gedrukte boek ter wereld kost een slordige 11.000 euro. Vanaf eind deze maand zijn er vijf van te koop. Twee exemplaren zijn gereserveerd voor musea.Je moet er heel diep voor in de buidel tasten maar dan heb je ook iets in handen: het allereerste boek ter wereld gemaakt van zoete aardappel. Op 27 januari rollen er zeven stuks van Dieet Smakelijk gedrukt op bataat van de pers bij Puntgaaf in Leiden. Kosten per boek: 10.999 euro. Wie een nieuwe Peugeot 108 aanschaft is maar een beetje meer kwijt.De bedenker van deze wel heel bijzondere limited edition is de auteur van Dieet Smakelijk: Wouter Cornet (39) uit Almere. Dit boek, dat op 5 januari op gewoon papier voor 19,75 euro op de markt is verschenen, bevat veertig recepten van Cornets lievelingsgerechten waarmee hij binnen één jaar 33 kilo verloor. ,,Als je lekker eet, voelt een dieet niet als een straf en houd je het makkelijk vol.”Tijdens zijn strijd tegen de overtollige kilo’s is hij fan geworden van de zoete aardappel. De frikandellen met flinke klodders mayonaise, de chocoladerepen en de pakken gevulde koeken verruilde hij gaandeweg voor een quiche van spinazie en zoete aardappel, lasagne van zoete aardappel en kipsalon met frietjes van zoete aardappel. ,,De zoete aardappel staat voor mij symbool voor een gezonde levensstijl.”Zover is na te gaan, is het zoete aardappelboek dat honderd pagina’s beslaat het duurste dieetboek ooit. Met elke hap die je eruit zou nemen, zou je een godsvermogen kwijt zijn. ,,Ik weet niet of het boek eetbaar is. Het bestaat niet voor 100 procent uit zoete aardappel. Er zit ook cellulose in, de noodzakelijke grondstof voor papier, en er is inkt gebruikt. Je zult er vast niet ziek van worden als je het eet maar ik raad het je niet aan om het te proberen.”In receptvorm praat je over een verhouding van 1,45 kilo cellulose op 1 kilo zoete aardappel. De zeven collector’s items bevatten elk 2,35 kilo zoete aardappel. Voor de kaft zijn (gedroogde) schillen gebruikt, voor het binnenwerk niet. Aan het zoete aardappelboek is maandenlang onderzoek vooraf gegaan door De Middelste Molen in het Gelderse Loenen, de enige papierfabriek in Nederland die nog papier produceert op waterkracht en stoom, en papierkunstenares Betty Disco.Het zoete aardappelpapier scheurt niet sneller dan gewoon papier. ,,Gewoon papier is glad, zoete aardappelpapier is veel steviger, ruw zelfs. Als je het vasthoudt dan voel je mijn passie. Ruiken doe je het niet.” Over de houdbaarheid maakt Wouter Cornet zich geen zorgen. De kans dat het peperdure boek beschimmelt, is nagenoeg nihil. ,,Omdat dit het eerste boek ter wereld is dat gemaakt is van zoete aardappel weten we het natuurlijk niet helemaal zeker, maar er is vooraf zoveel geëxperimenteerd dat die kans te verwaarlozen is.”De hoge productiekosten en de vele manuren bepalen het forse prijskaartje. Twee exemplaren zijn vergeven aan Nemo Science Museum in Amsterdam en Meermanno, het Huis van het Boek, in Den Haag. ,,Ik hoef ’m zelf niet zo nodig in mijn boekenkast. Ik ken de veertig recepten immers uit mijn hoofd.”