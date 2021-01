EU geeft groen licht voor meelwormcurry en -pasta

Niet iedereen zal erom staan te springen, maar meelwormen zijn voor EU-landen goedgekeurd als voedsel. Het zijn de eerste insecten die groen licht hebben gekregen van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA).



Ondanks hun naam zijn meelwormen in feite larven van de meeltor. Ze worden in Europa al gebruikt als ingrediënt in huisdiervoer. In delen van Azië, Afrika en Australië staan de gele insecten al langer op het menu voor menselijke consumptie. Zodra de Europese Commissie het EFSA-advies overneemt, kunnen ze ook in de EU op de kaart komen.



De proteïne- en vezelrijke meelwormen zijn waarschijnlijk de eerste in een reeks van eetbare insecten die er de komende jaren bij komen, zegt het agentschap. Sinds 2018 is het mogelijk om dit soort 'nieuwe vormen' van voedsel goed te laten keuren. Sindsdien zijn er 156 aanvragen binnengekomen voor allerlei soorten insecten tot en met voedsel bereid uit algen.



'Bah-reactie'

Volgens sociologen kan het wel even duren voordat insecten hier aanslaan als voedsel. "Vanwege onze sociale en culturele ervaringen roept de gedachte om insecten te eten een 'bah-reactie' op", zegt de Italiaanse socioloog en voedselwetenschapper Giovanni Sogari tegen persbureau Reuters. "Na verloop van tijd en door blootstelling kan zo'n houding veranderen."



Overigens was Nederland een aantal jaar geleden de grootste importeur van levende insecten in de EU. "Insecten kan je houden in kleine ruimtes en er zitten er duizenden in een bakje, dus de opbrengst kan een stuk hoger zijn", zei een overgestapte boer in 2018 tegen Nieuwsuur.





Reacties

18-01-2021 10:16:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.305

OTindex: 76.594

De kerrieboom is een van oorsprong Indiase tropische en subtropische boom uit de wijnruitfamilie. De bladeren van de boom staan bekend als kerrieblad en vormen een belangrijk kruid in de Zuid-Indiase en Sri-Lankaanse keuken. Kerrieblad wordt in deze gebieden veel gebruikt bij het bereiden van curry's.

De smaak van verse kerriebladeren doet denken aan die van mandarijn. Dat is niet zo heel vreemd, omdat het geslacht Murraya ook tot citrusvruchten wordt gerekend.



Pasta (Italiaans voor deeg) is in de Italiaanse keuken de benaming voor deegwaren van harde tarwe.

.. In NL kennen we ook hazelnoot -/chocoladepasta



Maar wat dat allemaal met meeltorren te maken heeft, Joost mag het weten..



Laatste edit 18-01-2021 10:16

18-01-2021 10:35:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.361

OTindex: 6.545

) @allone : En wat heeft Joost daar nou weer mee te maken? Zover ik weet heb ik de butler van de heer Bommel nog nooit in de weer gezien met meeltorren, met uw welnemen. (En ik héb zijn kookboek.

18-01-2021 10:36:45 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.711

OTindex: 5.825

S



: mijn vader heeft m ook



Laatste edit 18-01-2021 10:37 @venzje : nee ze bedoelt Joost-van-Smit-aan-de-overkant van Guust Flater.... @venzje : mijn vader heeft m ook

18-01-2021 10:54:04 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.361

OTindex: 6.545

@MIADIA : Ah, die zie ik inderdaad eerder met meeltorren stoeien.

18-01-2021 11:01:15 wortel

Erelid



WMRindex: 1.399

OTindex: 6.267

Oh meelwormen zijn best grappig. Heb ze weleens op.



Ze zien er smerig uit, maar als je ze frituurt smaken ze als nootjes. Je zou ze kunnen bakken en malen en er "hazelnoot"pasta mee kunnen maken die veilig is voor mensen met notenallergieën! 10+ zou het aanraden, hazelnootpasta is lekker!



Het argument waarmee de boer ze kweekt komt erop neer dat je tien kilo groente nodig hebt om één kilo "gewoon" vlees te kweken - of anderhalve kilo groente om een kilo insectenvlees te kweken. Heeft dezelfde voedingswaarde, en in van die vage verwerkte vleesproducten merk je het verschil niet echt. Een goedkope en milieuvriendelijke manier om aan vlees te komen dus.



Meelworm-bitterballen heeft een huisgenoot weleens op (was lekker), meelworm-knakworstjes zou ook goed werken. Ik denk dat met de meelwormpasta macaroni bedoeld wordt die met gebakken meelworm verhoogd is in eiwit? Macaroni met een extra ingrediënt erin is wel vaker hoe fabrikanten experimenten wat ze met een nieuw ingrediënt aanmoeten.



Laatste edit 18-01-2021 11:02

18-01-2021 11:47:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.361

OTindex: 6.545

@wortel : Verder dan sprinkhanen ben ik nog niet gekomen. Ook een beetje noterig. Maar ik vind ze er wel wat appetijtelijker uitzien dan meelwormen.

18-01-2021 12:12:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.340

OTindex: 19.712

@wortel : Hmmm, ik voer meelwormen regelmatig aan aan de egels en spechten die onze tuin bezoeken. Ik vind het spul behoorlijk stinken. Ik heb geen fundamentele bezwaren tegen eten van insecten, maar ik heb wel bezwaar tegen zaken die niet lekker zijn.

18-01-2021 12:44:10 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.549

OTindex: 2.463



: Ik gebruik het gastronomisch bommelboek zelfs weleens.

Sommige gerechten zijn verrassend lekker.

Ik ken de kweker / teler van meelwormen persoonlijk. Dat is de partner van een nichtje van me. En ja, ik heb al verschillende gerechten geproefd. Best lekker. @venzje : Ik gebruik het gastronomisch bommelboek zelfs weleens.Sommige gerechten zijn verrassend lekker.

18-01-2021 12:53:06 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.361

OTindex: 6.545

@Grouse : Ik zal eens kijken of ik het weer kan lokaliseren in een of andere verhuisdoos.

18-01-2021 13:55:33 wortel

Erelid



WMRindex: 1.399

OTindex: 6.267

Daarom. Meot je meelwormen ook maken voor gebruik



: tegen de tijd dat ze in bitterballen en koekjes zitten stinken ze niet meer, leert te ervaring. Daar zijn ze hardstikke lekker. @venzje : lolja sprinkhanen zien er een stuk beter uitDaarom. Meot je meelwormen ook maken voor gebruik @BatFish : tegen de tijd dat ze in bitterballen en koekjes zitten stinken ze niet meer, leert te ervaring. Daar zijn ze hardstikke lekker.

18-01-2021 13:59:09 Buick

Senior lid

WMRindex: 665

OTindex: 102

Wnplts: amsterdam

Over een paar eeuwen dan hebben de mensen een hele lange tong zodat ze de vliegen uit de lucht kunnen pakken

