Nederlandse roedel wolven op camera

De Zoogdiervereniging installeert wildcamera's om de fauna in Nederland in de gaten te houden. Ook op de Noord-Veluwe, waar al geruime tijd een roedel wolven huist.Tot blijde verrassing van de Zoogdierverenigingvrijwilligers, kwam dit weekend de complete wolvenfamilie voor de camera langs. De roedel blijkt uit maar liefst 8 wolven te bestaan: vader en moeder, de vier welpen die dit jaar geboren zijn en twee jongvolwassen wolven uit het nest van 2019.Aan eten hebben de Veluwse wolven geen gebrek: uit gevonden wolvendrollen blijkt dat vooral edelhert, ree, damhert en jonge zwijnen op het menu staan, aldus Nature Today.Het eerste nest van het wolvenpaar telde 5 welpen. Eén daarvan heeft zich met een partner op de zuidelijke Veluwe gevestigd, ééntje werd er doodgereden, van één is onbekend waar hij of zij is en de overige twee blijken nog bij de roedel te verblijven. In totaal leven er nu dus 11 wolven op de Veluwe (er is ook nog een wolvin op de Midden-Veluwe). Voorts is er nog één territoriaal gevestigd mannetje ten zuiden van Eindhoven. Dit is de enige wolf in Nederland uit de Frans-Italiaanse populatie, de overige wolven stammen allemaal uit Duitsland - of zijn van Nederlandse oorsprong.