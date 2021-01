Tennisster heeft acht vingers en zeven tenen, maar staat toch op Australian Open

De Britse tennisster Francesca Jones werd geboren met slechts acht vingers en zeven tenen. Doktoren vertelden haar als kind dat ze nooit op hoog niveau zou kunnen sporten. En toch slaagde Jones er woensdag in Dubai in om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Australian Open.,,Ik ben superblij dat ik me heb geplaatst en kijk ernaar uit om naar Australië te gaan”, zegt de 20-jarige Britse, die een zeldzame genetische aandoening heeft. Jones werd al tien keer geopereerd. Aan beide handen mist ze één vinger. Haar rechtervoet telt slechts drie tenen en haar linkervoet vier. ,,Ik ben nog nooit in Australië geweest en het wordt zeker een geweldige ervaring. De loting wordt al fantastisch. Ik kijk uit naar iedere partij die ik daar ga spelen; of het nou tegen Serena Williams is of tegen een andere qualifier.”De nummer 241 van de wereld overklaste in de laatste kwalificatieronde de Chinese Lu Jiajing: 6-0 6-1. Jones stapt binnenkort in een chartervliegtuig dat de gekwalificeerde tennissters naar Melbourne brengt. Alle deelnemers aan de Australian Open moeten daar eerst twee weken in quarantaine. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint om 8 februari.